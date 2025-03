Nozze d'argento per la mostra del tartufo marzuolo a Cigoli. Giani: 'qui si apre la stagione del tartufo'

Nozze d'argento per la Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo di Cigoli, che celebra 25 anni dalla sua nascita nel marzo 1998 (26, se non si contasse la pausa dovuta alla pandemia da Covid-19). Per l'occasione, è stata organizzata la consueta cena di presentazione della stagione del tartufo marzuolo, come da tradizione, al Circolo Giuseppe Gori. Un menù ricco, impreziosito dai prodotti del territorio, partendo ovviamente dal marzuolo fino ai vini delle cantine di San Miniato. Per questo traguardo eccezionale, la Regione Toscana ha conferito una targa d'argento per i 25 anni dell'iniziativa, a cui si aggiunge una targa di cuoio conferita da San Miniato promozione, per attestare il legame con la zona del cuoio.

Alla cena erano presenti il presidente del circolo, Beppe Latini, il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, l'assessora Regionale all'Istruzione, Università e Ricerca, Alessandra Nardini, la presidente di San Miniato Promozione, Azzurra Gronchi, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha voluto portare il suo consueto saluto a Cigoli, luogo a cui è particolarmente legato. Al servizio, i ragazzi dell'Associazione A.S.D GAM, che promuove attivamente l'inclusione attraverso diverse iniziative rivolte a persone con disabilità intellettivo-relazionali.

Beppe Latini, il presidente del Circolo Giuseppe Gori di Cigola, racconta la realtà del borgo e del circolo, fatta da "volontari che si impegnano con passione per valorizzare il nostro territorio e le sue tradizioni. Questa cena è un momento speciale perché celebra il lavoro di tanti, dall'organizzazione alla cucina. Stasera abbiamo avuto l'onore di essere serviti dall'Associazione GAM, che ha reso questa serata ancora più speciale. Cigoli è un piccolo paesino di poche anime, ma qui si vive benissimo e si respira un'aria unica".

Anche il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, interviene per raccontare l'iniziativa, spiegando: "la cena di apertura del tartufo marzuolo è ormai un appuntamento fisso. La mostra fa parte di un vero e proprio calendario di eventi, perché le sagre dedicate al tartufo sono ben tre: a Cigoli, alla Serra e a Corazzano. Si può dire che a San Miniato il tartufo si mangia tutto l'anno!".

L'edizione del 2025 è particolarmente significativa, perché celebra non solo i 25 anni della mostra, ma anche altre ricorrenze importanti. "Quest'anno festeggiamo i 25 anni della Mostra del Marzuolo, i 60 anni del Circolo Giuseppe Gori e gli 80 anni dalla morte di Beppe Gori - spiega Giglioli -. Un anno impegnativo, ma carico di valore. Cigoli, pur essendo un borgo minore, è ricco di storia e vitalità. Ringrazio Beppe Latini e tutto il circolo per il loro impegno nel mantenere vivo questo luogo. E che dire del marzuolo? Forse meno pregiato del tartufo bianco, ma senza dubbio un'eccellenza della nostra cucina!".

Alessandra Nardini, ricorda che la mostra del marzuolo di Cigoli "è un'occasione per far conoscere le nostre città, i nostri borghi e ogni angolo della Toscana, attirando turisti anche al di fuori dell'alta stagione. Auguro un grande in bocca al lupo alle ristoratrici e ai ristoratori del territorio, che stanno affrontando un momento difficile. Spero che questa mostra possa rappresentare un'opportunità di rilancio e sviluppo. Complimenti a chi ha cucinato stasera e un plauso alla scelta di coinvolgere i ragazzi di GAM nel servizio: è un bellissimo segnale di inclusione. San Miniato è storia, tradizione e voglia di non lasciare indietro nessuno".

È intervenuta anche Azzurra Gronchi di San Miniato promozione, la quale annuncia con entusiasmo la celebrazione per " i 25 anni di questa splendida realtà, che porta avanti la tradizione del tartufo tutto l'anno. Non dobbiamo pensare solo al tartufo bianco, ma anche al bianchetto, perfetto per la stagione che stiamo vivendo. San Miniato può offrire questo prodotto tutto l'anno, e le persone vengono qui proprio per assaggiarlo. Il tartufo bianco è straordinario, ma il marzuolo merita altrettanta attenzione. Il nostro obiettivo è rendere San Miniato la capitale del tartufo in Toscana e promuovere questo prodotto in ogni stagione".

"Il 16 marzo - aggiunge Gronchi -, sarà un altro fine settimana ricco di eventi per Cigoli, con gare di cucina e mercatini. Abbiamo voluto celebrare questi 25 anni con un riconoscimento speciale: oltre alla targa d’argento che la Regione Toscana ha consegnato a Cigoli, noi del Comprensorio del Cuoio non potevamo che realizzare una targa in cuoio, simbolo della nostra identità e connessione con il territorio".

Ospite d'eccezione il presidente della Regione Eugenio Giani, legato profondamente a Cigoli e i luoghi della sua infanzia. "Ci tenevo a essere qui - racconta Giani -, perché per me Cigoli rappresenta un legame personale. Mia nonna mi portava spesso al Santuario di Cigoli, e questo borgo per me è fonte di ispirazione, un collegamento profondo con la terra in cui sono nato. Qui c’è tantissima vitalità, con iniziative che spaziano dal presepe meccanizzato agli eventi di modellismo, passando per le attività del circolo. Questa mostra del tartufo marzuolo apre la stagione degli eventi per il nostro territorio. San Miniato non è solo la capitale toscana del tartufo, ma un punto di riferimento per tutta Italia. La stagione si apre a Cigoli e poi prosegue alla Serra, a San Miniato e a Corazzano. 'Cigoli fa primavera', possiamo dire".

"Non dimentichiamo che Cigoli - conclude -, è un luogo di grande storia. Qui è nato Francesco Sforza, primo duca di Milano, il pittore Ludovico Cardi detto "Il Cigoli" e anche Sidney Sonnino, presidente del Consiglio. Stasera siamo qui per celebrare questa comunità, che con il suo spirito e le sue tradizioni riesce a mantenere viva la propria identità".

La mostra del tartufo marzuolo si svolgerà nei fine settimana dell'8-9 marzo e del 15-16 marzo.

