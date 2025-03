Abc Solettificio Manetti attesa dai Seagulls Genova

Riprende il viaggio dell’Abc Solettificio Manetti che domani, domenica 2 marzo, farà visita ai Seagulls Genova per la terza giornata del girone play-in out di B Interregionale (arbitri Bavera di Desio, Martinetti di Bovisio-Masciago).

Alle ore 18, al palazzetto Waterfront, palla a due per un’altra gara delicatissima, come lo saranno tutte da adesso in poi: dieci vere e proprie finali quelle che attendono i ragazzi di coach Manetti. A Genova i gialloblu troveranno una squadra ostica e intensa, reduce dalla sconfitta in casa della Virtus Siena (79-74), che ha fatto seguito alla vittoria interna conquistata con Cecina al primo turno (75-66).

“Domenica andiamo a Genova per affrontare una squadra che conosciamo poco – commenta l’ala gialloblu Daniele Viviani -, e questo rende la partita ancor più stimolante. Arriviamo da una vittoria importantissima che ci ha dato fiducia ed ha caricato l’ambiente di entusiasmo. L’energia e la voglia di proseguire questa striscia positiva sono tante: non vediamo l’ora di scendere in campo e far parlare il nostro gioco”.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino