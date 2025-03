Centrodestra per Empoli: "Astensione al Piano strutturale tra luci e ombre"

Come lista civica Centrodestra per Empoli, ci siamo posti in un’ottica di analisi approfondita e responsabile, consapevoli dell’impatto che le scelte urbanistiche avranno nel lungo periodo. Il nostro obiettivo è garantire uno sviluppo che sia sostenibile e rispettoso dell’ambiente, senza rinunciare alla crescita economica e all’innovazione.

Perché abbiamo scelto l’astensione

"Empoli ha bisogno di sviluppo, ma questo deve avvenire con una visione strategica e attenta alla qualità della vita", ha dichiarato Andrea Poggianti, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Empoli e Capogruppo del Centrodestra per Empoli. "Non possiamo avallare un piano che presenta criticità senza garanzie concrete sulla loro risoluzione, soprattutto su zone critiche come il Castelluccio. Al tempo stesso, non vogliamo nemmeno bloccare ogni prospettiva di crescita. Il nostro è un atteggiamento di vigilanza e propositività."