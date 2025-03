La Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per rischio vento forte in tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa. L'allerta sarà in vigore per l'intera giornata di domenica 2 marzo. Oggi, sabato 1 marzo, non sono previste particolari criticità. Tuttavia, a partire dalla notte e per tutta la giornata di domenica, si prevede un deciso rinforzo dei venti di Grecale, con raffiche che potranno raggiungere i 70-90 km/h.

Per ulteriori dettagli e consigli su come comportarsi, consulta la grafica informativa o approfondisci al seguente link: 🌬 https://bit.ly/2u5okZJ

