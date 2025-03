Da Cutigliano Fratelli d'Italia rilancia il nome di Tomasi per la Regione Toscana

Dagli stati generali della montagna di Cutigliano, Fratelli d'Italia con il responsabile organizzazione Giovanni Donzelli, ha colto l'occasione delle domande dei giornalisti per ribadire che "Per noi il nome condiviso" per il ruolo di candidato del centrodestra a governatore della Toscana "è già Alessandro Tomasi, ovviamente c'è tempo, ciascuno vuole fare le sue riflessioni, nel frattempo stiamo andando avanti parlando dei temi concreti. Ci occupiamo di questa regione".

La domanda era arrivata a seguito delle voci collegate alla presenza proprio all'Abetone del generale Roberto Vannacci. "L'onorevole Vannacci è il benvenuto nella Lega Toscana, ha preso mezzo milione di voti e lo rispettiamo molto. Crediamo che il suo contributo sia utile e ci aspettiamo che faccia presto la tessera della Lega". aveva dichiarato Luca Baroncini, segretario regionale del Carroccio, dopo il direttivo regionale del partito che si era tenuto a Firenze venerdì sera. Che aveva poi colto l'occasione per ribadire il ruolo di "Elena Meini", capogruppo in Regione Toscana indicata dalla Lega come propria candidata alle Regionali, che "sta facendo un lavoro eccezionale e la ringraziamo e supportiamo". Sempre secondo Baroncini il "clima nel centrodestra è sereno e saremo uniti alle elezioni Regionali e non solo", "come al governo del Paese. Stiamo ragionando di temi e questo è molto positivo, mentre la sinistra sta ragionando solo di campo largo o stretto…".

Nomi diversi in campo quindi, ma anche voglia di convergenza verso un nome condiviso.

Il sindaco di Pistoia, e coordinatore regionale di FdI, Alessandro Tomasi, indicato dal suo partito come candidato governatore in Toscana, parlando a margine degli Stati generali della montagna di Fratelli d'Italia, ha spiegato: "Ho sempre detto che dobbiamo fare presto, che è già tardi" con la candidatura del centrodestra per la presidenza della Toscana, "e che ci deve naturalmente essere una sintesi anche con gli altri nomi fatti, che sono tutte persone che stimo. Al di là di questa sintesi, tutti quanti insieme abbiamo iniziato la campagna elettorale, stiamo girando, incontrando i territori, raccogliendo le esigenze e confrontandoci anche con realtà che storicamente non sono dalla nostra parte".

