Derubano in centro commerciale e aggrediscono il vigilante, poliziotto fuori servizio li intercetta e fa arrestare

Due giovani di origine marocchina, di 21 e 24 anni, sono stati fermati con l'accusa di rapina impropria in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, lo scorso 27 febbraio a Prato.

I due, intorno alle 12.30, dopo aver rubato in un centro commerciale, hanno aggredito con schiaffi e pugni un addetto alla sicurezza che tentava di fermarli.

In quel momento sono però stati visti da un uomo, un poliziotto che stava recandosi in questura per entrare in servizio, che li ha notati nel parcheggio proprio mentre stavano aggredendo l'addetto alla sicurezza. Il suo intervento ha scatenato la fuga di uno dei due giovani che aveva al seguito uno zaino contenente la refurtiva, articoli sportivi per circa 400 euro di valore. Dall'inseguimento è nata una colluttazione finchè, grazie anche all'arrivo di altri poliziotti che hanno fatto ricorso al taser, il ragazzo è stato bloccato e arrestato.

Nel frattempo, il vigilante era riuscito a trattenere l'altro rapinatore, arrestato poi dal secondo equipaggio di volante arrivato sul posto.

I due erano già stati denunciati a dicembre scorso poiché responsabili di rapina aggravata in concorso tra loro. Gli arresti sono stati convalidati ed è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora a Prato e provincia.

Per i due, non in regola col permesso di soggiorno, è stato emesso poi l'ordine del questore di allontanamento dal territorio nazionale e per uno di loro anche il decreto di espulsione del prefetto