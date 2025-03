Due denunce per gestione illecita di rifiuti e abbandono di un ciclomotore nel Pisano

I Carabinieri Forestali proseguono nell’impegno per la tutela ambientale e il contrasto ai reati legati alla gestione dei rifiuti. Recenti operazioni nei comuni di Pomarance e Riparbella hanno portato alla denuncia di due persone per violazioni ambientali.

A Pomarance, il titolare di un'impresa edile è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti e cambio illecito di destinazione d’uso di un terreno agricolo, trasformato in una discarica abusiva con materiali di demolizione, poi livellato e usato come deposito e parcheggio.

A Riparbella, un 39enne di origine straniera è stato denunciato per aver abbandonato un ciclomotore in un’area boschiva, con il rischio di danni ambientali e pericoli per la sicurezza.

I controlli continueranno nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle norme ambientali. L'Arma invita i cittadini a segnalare situazioni di degrado. Le responsabilità dei denunciati saranno accertate dalle Autorità competenti.

