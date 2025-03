Due ventenni arrestati a Cecina per possesso di stupefacenti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno arrestato un ragazzo ed una ragazza sulla ventina, residenti a Livorno e già noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati a seguito di attività di controllo serali. Sono stati trovati in possesso di ben 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 3 panetti di hashish per un totale di 250 grammi complessivi ed euro 1200 in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita. Non sono mancati altresì alcuni indicatori, materiali di confezionamento bilancino, che comunque collocherebbero gli indagati in un circuito dello spaccio di sostanze nel cecinese.

Tutta la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro ed i due dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Terminate le formalità di rito connesse alle operazioni di arresto, su disposizione dell’autorità giudiziaria ed in attesa della convalida, la giovane è poi stata accompagnata presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, mentre lui è stato accompagnato presso il carcere livornese.

A seguito di udienza il Tribunale ha convalidato entrambi gli arresti. Mentre la donna è scattato obbligo di dimora nel comune di residenza con obbligo di permanenza notturna, l’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari con anche il monitoraggio del braccialetto elettronico.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.