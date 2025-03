Festa grande per i 130 anni della Pubblica Assistenza e i 40 del gruppo donatori

Si preannuncia un marzo molto importante per la Pubblica Assistenza di Fucecchio, in occasione dei festeggiamenti per i 130 anni dalla nascita dell’associazione e i 40 anni da quando venne fondato il gruppo donatori. Tre i giorni da segnare sul calendario: si parte sabato 8 marzo, con l’inaugurazione di ben due mostre. Alle 16 al Palazzo delle Arti, nel centro storico di Fucecchio, verrà inaugurata la Mostra “Insieme dal 1895”; la rassegna fotografica racconta momenti dell’associazione della sua nascita fino ad oggi con reperti fotografici e documenti. Questa mostra si affianca a un’altra, anch’essa molto importante e dedicata ai 120 anni di Anpas, la rete nazionale di cui la Pubblica Assistenza di Fucecchio fa orgogliosamente parte. Ma non finisce qui, perché alle 18 è previsto “Aperirosa”: festeggiamenti insieme alle volontarie della Pubblica con un aperitivo gratuita in occasione della Festa della Donna (l’evento è in collaborazione col Centro Aiuto Donna Lilith per celebrare l’importanza della figura femminile nelle società). Da segnalare che le mostre saranno visitabili fino al 23 marzo nei weekend, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.

Domenica 9 marzo, altro momento importante: alle 11 in piazza Vittorio Veneto verrà inaugurata la nuova ambulanza dedicata al servizio di emergenza urgenza 112, alla presenza delle autorità cittadine (le sindache Emma Donnini e Simona Rossetti), visto il patrocinio dei Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi. Il nuovo mezzo avrà il codice F1, in ricordo di uno storico mezzo dell’associazione a cavallo degli Anni Duemila.

Come annunciato è tempo anche di festeggiare il 40ennale dalla nascita del gruppo donatori e per questo è in programma alle 10 del 16 marzo un incontro pubblico all’auditorium La Tinaia (Parco Corsini) dal titolo “Donare oggi”, per parlare dell’importanza di donare il sangue con vari esperti. E’ un’occasione per conoscere l’importanza di questa pratica nella società, che è semplice ma salva costantemente molte vite. Saranno presenti referenti Centro Regionale Sangue (Simona Carli), del Centro trasfusionale Empoli (Elvira Martinelli) del Centro trasfusionale area vasta centro (Franco Vocioni), di Anpas Donatori Sangue (Patrizio Ugolini) e Associazione Donatori Midollo Osseo (Alessandra Campagnano); nell’occasione saranno consegnati attestati ai donatori dal referente Claudio Calugi e a moderare il dibattito sarà il giornalista Marco Sabia.

“La nostra associazione – sottolinea il presidente Luigi Checchi - si appresta a festeggiare due anniversari importanti e per questo abbiamo deciso di stilare un programma di grande rilevanza. Sarà bello godere di un’occasione per conoscere meglio le nostre origini e il nostro impegno nel tempo, oltre ad ascoltare dalla viva voce dei protagonisti quanto la donazione di sangue ed emocomponenti sia vitale nella nostra società. Inaugureremo anche la nuova ambulanza, un mezzo a disposizione della cittadinanza. Spero che sia un momento di grande condivisione con la comunità a cui ci dedichiamo e ci ha sempre dedicato grande vicinanza e attenzione”.

Alle iniziative saranno presenti il presidente della commissione regionale sanità Enrico Sostegni, il senatore Dario Parrini, il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini ed è atteso anche il presidente di Regione Toscana Eugenio Giani.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate