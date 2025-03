Gomme tagliate alle auto della municipale, la denuncia del Comune di Castelfranco di Sotto

Nel silenzio della notte qualcuno ha voluto colpire la polizia municipale di Castelfranco di Sotto con un gesto vile e grave. Tra le 19,30 di mercoledì scorso (26 febbraio) e le 7,30 del giovedì successivo, ignoti hanno tagliato le gomme a due dei tre veicoli della polizia municipale di via Magenta. Ad accorgersi della cosa sono stati gli agenti, la mattina di giovedì quando sono entrati in servizio.

Durante la notte quindi qualcuno si è introdotto nel cortile di fronte alle scuole, dove vengono parcheggiati i veicoli della municipale e del comune e che viene chiuso alla sera. Al momento è da capire se ad agire sia stata una o più persone, ma sembrerebbe certo secondo quanto ipotizzato dal comandate Giacomo Pellegrini, che chi ha agito è entrato nel cortile forse scavalcando il muro scavalcato di cinta con la chiara intenzione di fare questo, portandosi anche un coltello. Il fatto che vi fossero anche altri veicoli del comune nel parcheggio interno che non sono stati toccati dimostra che l'obiettivo di chi ha agiato era colpire la municipale. Il terzo veicolo forse è stato risparmiato perché chi ha agito è stato disturbato da qualcosa o qualcuno. Alla fine sono state tagliate sei gomme per un danno quantificato dagli uffici comunali in poco meno di 500 euro.

Al momento la polizia municipale, sta indagando per capire se chi ha colpito possa avere lasciato tracce utili a identificarlo, anche visionando le immagini delle telecamere di zona. Infatti sono aperte tutte le piste investigative.

“Un episodio di una gravità unica - ha commentato l'assessore alla polizia municipale Monica Ghiribelli – non solo per il danno economico che alla fine peserà su tutti i castelfranchesi . Infatti questo è un reato contro il patrimonio, un danneggiamento che di per sé è già una cosa grave, ma è appesantito dal fatto che è evidentemente un chiaro messaggio per la polizia municipale, per i nostri vigili. Quindi sarà da capire se siamo di fronte a uno o più vandali, o se, come non escludo, ci sia anche una volontà intimidatoria verso un corpo di polizia che è responsabile solo di aver fatto il proprio lavoro, con estrema professionalità e attenzione. Per questo ho chiesto al comandante pellegrini il massimo sforzo investigativo per rintracciare l'autore anche non esitando a coinvolgere nelle indagini se necessario le altre forze di polizia, perché chi ha fatto tutto questo va assicurato alla giustizia. Non possono essere tollerati questi episodi in un paese dove vige la legalità e a Castelfranco di Sotto possiamo avere tanti problemi, ma perlopiù siamo gente per bene che rispetta le legge e non vogliamo avere a che fare con chi intende comportarsi altrimenti”.

