Ladro morto dopo esplosione a Fornacette, denunciato complice: è il padre 57enne

A Calcinaia le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione e alla denuncia di un 57enne, padre del giovane deceduto nell’esplosione avvenuta lo scorso 28 gennaio durante il tentativo di scassinare una cassaforte. L’uomo, parente anche dell’altro ladro rimasto gravemente ferito, è accusato di furto aggravato in concorso e omissione di soccorso.

Attraverso una ricostruzione dettagliata dei fatti, è emerso che il 57enne, insieme al figlio e al nipote, si era introdotto nell’abitazione per compiere il furto. Durante il tentativo di aprire la cassaforte con una smerigliatrice angolare, si è verificata una violenta esplosione che ha causato ferite gravissime ai due complici. Invece di prestare loro soccorso, l’uomo li ha abbandonati in una via vicina e si è dato alla fuga.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, con richiesta di una misura cautelare. Il caso ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, evidenziando il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza. Resta ferma la presunzione d’innocenza, e sarà compito delle Autorità competenti valutare la responsabilità del denunciato nel corso del procedimento.