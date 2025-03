Morto il 56 enne coinvolto nell'incidente di via della Regioni, la municipale cerca testimoni

E' morto la sera stessa di mercoledì 26 febbraio l'uomo di 56 anni alla guida di un auto rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo pesante al mattino in via delle Regioni a Certaldo.

L'uomo abitava a Castelfiorentino. A seguito dell'incidente, avvenuto mercoledì scorso poco dopo le ore 10.00, il 56enne era stato trasportato all'ospedale di Careggi con l'elisoccorso Pegaso.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e anche per questo la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa fa un appello e cerca testimoni che possono fornire notizie utili sulla dinamica dell'incidente stradale avvenuto a Certaldo sulla SR 429 alle ore 10 circa di mercoledì 26 febbraio. Chiunque possa fornire notizie utili può contattare 0571668547, oppure all’indirizzo mail polizia@comune.certaldo.fi.it

Notizie correlate