Lavoratori e lavoratrici di Contacta (società con oltre 30 dipendenti che gestisce l’appalto del call center di Mondo Convenienza) saranno in sciopero lunedì 3 marzo e nell’occasione faranno un presidio dalle 10:30 alle 12:30 davanti all’azienda in via della Gattinella a Campi Bisenzio (Fi).

La ragione dell'agitazione, spiega la Filcams Cgil che conduce la vertenza, sta in "elementi arbitrari nella gestione dello smart working".

Fonte: Cgil Firenze - Ufficio Stampa