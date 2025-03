Sicurezza a Vinci, la posizione di Conflavoro PMI

All'incontro indetto da Fratelli d'Italia a Vinci sul tema della sicurezza, era presente anche Daniela Simonetti, presidente della sezione commercio per Conflavoro PMI.

La tematica sicurezza è stata più volte sottolineata da Simonetti come prioritaria poiché in stretta correlazione con l'andamento del commercio.

"Impensabile parlare di sviluppo e benessere commerciale se il cittadino percepisce la propria sicurezza promiscua - dice in una nota Daniela Simonetti - , se il commerciante deve temere l'ingresso di persone intente a rubare anziché comprare come una possibilità tutt'altro che remota. La percezione, sintomo di un'effettiva realtà poco sicura, crea ad oggi, una necessità da affrontare con obbiettività senza appartenenza di partito poiché la sicurezza delle nostre città è argomento che tocca tutti."

"Sarebbe necessario pertanto - prosegue la nota - avviare una politica di tutela reale per il cittadino, di tutela per chi investe il proprio denaro per dare vita ad attività che accendono nuove vetrine nelle nostre città e che grazie a queste nuove luci creano un deterrente per chi compie in ombra atti di microcriminalità, sostiene Simonetti che definisce l'intervento indetto da Fratelli d'Italia concreto e utile a chiarire quanto poco sensate siano state le scelte adottare, quanto siano ingiuste le tutele utilizzate in virtù di assurdità definite "requisiti morali" per salvaguardare chi nel nostro paese entra con l'unico scopo di agire a danno dei cittadini. l'Eurodeputato Francesco Torselli in merito a questo chiarisce con dati derivanti dalla Commissione europea che ogni anno 360.000 persone entrano illegalmente in Europa e che il 90% di loro lo fa grazie alla criminalità organizzata, che incassa sulle nostre coste ben 6 miliardi di euro all’anno da traffici illeciti."

"È fondamentale, conclude Simonetti, avviare politiche idonee ad assicurare protezione per i cittadini. Garantire sicurezza e libertà è indispensabile per la prosperità economica e il benessere delle città."

Fonte: Ufficio Stampa