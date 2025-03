Spray al peperoncino in classe, forse per evitare l'interrogazione

A Pontedera, in un istituto superiore del villaggio scolastico, una studentessa del biennio avrebbe usato spray al peperoncino in aula, forse per evitare un’interrogazione. A riportarlo è il quotidiano Il Tirreno. Il gesto ha provocato tosse, bruciore alla gola e lievi difficoltà respiratorie tra i compagni, alcuni dei quali si sono rifugiati nei bagni per riprendersi.

Nonostante l'agitazione iniziale, la scuola ha deciso di non chiamare i soccorsi e, dopo l’intervallo, le lezioni sono riprese regolarmente. La dirigente scolastica ha confermato l’accaduto e sta valutando provvedimenti disciplinari, inclusa una possibile sospensione. L'episodio potrebbe anche portare a una denuncia per "getto pericoloso di cose".

L'evento ha suscitato discussioni tra studenti, insegnanti e famiglie, con alcuni genitori intenzionati a chiedere chiarimenti sulla gestione del caso. Episodi simili si erano già verificati in altre scuole della città nei mesi scorsi.

