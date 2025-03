Alluvione all’Elba, Monni: "La Regione c’è e sostiene la comunità"

“In merito alle dichiarazioni del sindaco di Portoferraio, tengo a ribadire che la Regione Toscana ha garantito sin da subito la massima attenzione e il massimo supporto alle comunità colpite dall’alluvione".

Così replica l’assessora alla Protezione civile, Monia Monni, alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, dopo il sopralluogo effettuato dalla stessa assessora in conseguenza dell’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito Portoferraio e l’isola d’Elba.

"Venerdì ero a Portoferraio per verificare la consistenza degli interventi previsti e per incontrare i dipendenti comunali, ai quali rinnovo il mio ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo. Durante la visita ho chiarito con precisione il quadro normativo e operativo: abbiamo spiegato in modo chiaro cosa può essere riconosciuto in uno stato di emergenza e cosa no. Non si tratta di opinioni o valutazioni discrezionali della Regione, ma di norme stabilite dalla legge e che vanno conosciute per poter accedere ai fondi, sia regionali che statali. Ciò che invece è una scelta della Regione è l’intervento diretto con risorse proprie. Abbiamo deciso di sostenere le famiglie colpite con un contributo fino a 3.000 euro per ciascun nucleo danneggiato, a dimostrazione del nostro impegno concreto. Inoltre, la Regione interverrà per coprire con fondi propri alcuni di quegli interventi che, anche se fosse riconosciuta l’emergenza nazionale, non rientrerebbero nel ristoro statale. L’emergenza nazionale, infatti, copre esclusivamente il ripristino delle infrastrutture e degli edifici strategici, e una biblioteca, per esempio, non lo è. Proprio per questo il Presidente Giani ha già garantito che la Regione interverrà per coprire alcuni di questi danni, perché sappiamo quanto siano importanti per la comunità”.

“Siamo perfettamente consapevoli della fragilità dell’Elba, così come del fatto che il turismo è il suo principale motore economico e che la stagione estiva è alle porte. Ripristinare le condizioni di normalità il prima possibile è fondamentale non solo per la quotidianità dei cittadini, ma anche per garantire un’accoglienza adeguata ai turisti e tutelare l’economia dell’isola. L’Elba è un patrimonio prezioso per la Toscana e il nostro impegno non è in discussione”, continua l’assessora Monni.

“Inoltre, stiamo già lavorando per la richiesta di stato di emergenza nazionale, per garantire il sostegno che potrà essere necessario per il recupero delle infrastrutture danneggiate. Trovo sorprendente che il Sindaco affermi di aver avuto la sensazione che la Regione stia sottovalutando la situazione. Se fosse stato presente quando sono venuta in Comune, avrebbe ascoltato direttamente le mie parole, senza bisogno di interpretazioni o di informazioni riportate male. Invece, non c’era. E mi era sembrato di aver chiarito tutto anche telefonicamente con lui, eppure oggi apprendo dalla stampa che continua a esprimere dubbi sulla nostra azione. Davvero non capisco su cosa si basi questa affermazione. Di fronte a un evento così grave, ci si aspetterebbe di lavorare insieme, con responsabilità e serietà, per dare risposte concrete ai cittadini”.

