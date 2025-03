Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti cade a Genova

Non arriva il terzo successo consecutivo per l’Abc Solettificio Manetti che a Genova, priva di Corbinelli, Ciano e Cicilano, cede il passo ai Seagulls per 71-53. Dopo una prima parte di gara condotta sul filo dell’equilibrio, al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa spingono l’allungo approfittando di un’Abc che smarrisce la via del canestro e con essa l’intensità difensiva che aveva caratterizzato la vittoria di mercoledì con Torino.

Genova parte con Ferri, Daunys, Lomtadze, Zini e Pintus, mentre l'Abc risponde con Gutierrez, Lazzeri, Rosi, Azzano e Nnabuife.

Botta e risposta negli scambi iniziali, con le squadre che viaggiano a braccetto fino al 9-9 dopo cinque giri di cronometro. Due buone giocate di Nnabuife sotto le plance e la tripla di Gutierrez provano a far decollare l’Abc, ma Genova risponde puntuale e resta a contatto finché la tripla di Ferri vale il sorpasso sul 19-18. Ci pensa il solito Gutierrez, a fil di sirena, a metterla da casa sua per il 23-23 al primo riposo.

Si riparte con Falaschi da tre punti ma Zini per la squadra di casa risponde puntuale per il 29-28, che diventa 32-28 con la tripla di Migone a metà frazione. Dopo diversi attacchi a vuoto, la penetrazione di Gutierrez rompe gli indugi castellani e Viviani in reverse scrive 33-32, ma allo scadere dei 24” Ferri da tre punti ristabilisce due possessi di vantaggio per i locali (38-34), preludio al 38-36 su cui si va all’intervallo.

Dagli spogliatoi torna in campo solo Genova, con Pintus e Zini che spingono l’allungo fino al 45-36 dopo due giri di lancette. Coach Manetti si rifugia nel time out ma al rientro la tripla di Ferri va a suggellare un break di 10-0 per la doppia cifra di vantaggio (48-36). Lazzeri finalmente batte un colpo per l’Abc e Rosi dalla lunetta dimezza lo svantaggio (48-41), ma in un amen i Seagulls allungano di nuovo ristabilendo il +12 al 28′ (55-43). Il recupero di Lazzeri innesca il contropiede di Azzano, ma Genova resta in saldo controllo e Mana chiude la frazione sul 58-46.

Non molto da segnalare in un ultimo quarto che, di fatto, serve soltanto a fissare il punteggio. Quando i Seagulls, al 35′, scrivono 69-49, i titoli di coda ormai sono già partiti,

Seagulls Genova: Ferri 24, Lomtadze 2, Daunys 3, Cinalli 4, Villa, Pellegrino, Pintus 11, Zini 16, Cartasegna, Migone 5, Mana 6. All. Bianchi. Ass. Salomone, Calvia.

Abc Solettificio Manetti: Rosi 6, Lazzeri 7, Ticciati, Corbinelli ne, Viviani 2, Marchetti, Falaschi 7, Azzano 5, Nnabuife 9, Cantini 1, Gutierrez 16. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Parziali: 23-23, 38-36 (15-13), 58-46 (20-10), 71-53 (13-7)

Arbitri: Bavera di Desio, Martinetti di Bovisio-Masciago.

