Il Basket Castelfiorentino supera il Ficeclum, il Gialloblu Castelfiorentino cade a Pistoia

Partita senza storia per il Basket Castelfiorentino, che nel match di Serie C Femminile al PalaBetti torna a vincere chiudendo senza troppi patemi la pratica Ficeclum con un perentorio 72-23.

Partita sempre saldamente condotta delle ragazze di Gianni Lazzeretti, tutte peraltro andate a segno. L’approccio castellano è da manuale e mette subito in chiaro le intenzioni locali: 21-8 dopo dieci giri di cronometro. Nella seconda frazione le gialloblu blindano letteralmente l’area, permettendo alle ospiti di mettere a segno soltanto due punti, così all’intervallo il tabellone segna 38-10. Un divario che diventa abisso nella terza frazione, quando la truppa castellana non accenna a rallentare e scappa via. Così, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno sabato 8 marzo alle 19 al PalaGilardetti contro Porcari.

In Divisione Regionale 2, prestazione sottotono per il Gialloblu Castelfiorentino, che a Pistoia sponda Endas cede il passo ai locali per 75-50. I ragazzi di Dario Chiarugi, che pagano una condizione fisica tutt’altro che ottimale, tengono botta nei primi due quarti, salvo poi subire l’intensità e la fisicità della squadra di casa in una seconda parte a senso unico.

“Abbiamo subito in primis la loro intensità – commenta coach Chiarugi -, oltre a non segnare mai da tre punti. Abbiamo retto per due frazioni, andando all’intervallo con la testa avanti. Al rientro dagli spogliatoi, però, noi siamo calati e loro sono stati bravi ad allungare, soprattutto nell’ultimo quarto, quando non siamo più riusciti a trovare soluzioni offensive subendo la loro fisicità. Purtroppo stiamo pagando un momento di condizione fisica precaria ed acciacchi vari, e stasera questo ha pesato”.

Prossimo impegno sabato 8 marzo alle 21 al PalaBetti contro Chiesina.

BASKET CASTELFIORENTINO – FICECLUM FUCECCHIO 72-23

Tabellino: Banchelli 15, Bellantoni 12, Lucchesi 4, Ancillotti 6, Bandinelli 4, D’Ambrosio 8, Moustakalle 9, Dani 5, Caparrini 2, Calugi 7. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

Parziali: 21-8, 38-10 (17-2), 58-19 (20-9), 72-23 (14-4)

Arbitro: Chirco di Firenze

ENDAS PISTOIA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 75-50

Tabellino: Damiani 2, Filippini 3, Mugnaini ne, Talluri J. 8, La Rosa 5, Cetti 1, Fabrizzi 16, Pucci, Turini 12, Talluri T. 3, Zampacavallo, Iserani ne. All. Chiarugi.

Parziali: 18-13, 25-28 (7-15), 45-35 (20-7), 75-50 (30-15)

Arbitri: Ricci di Calcinaia, Massafra di Prato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa