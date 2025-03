Basket Empoli, Use Computer Gross supera Casale

Nemmeno qualche brivido nel finale scalfisce la legittimità di una vittoria centrata con le armi di sempre. L’Use Computer Gross si ripresenta al Pala Sammontana in questa seconda fase e rinfresca la memoria dei suoi tifosi dopo le settimane di assenza battendo la Junior Casale Monferrato per 83-77 al termine di una gara condotta sempre avanti, controllata fino al tentativo di rimonta finale e chiusa grazie ad una tripla di Mazzoni, tornato su ottimi livelli dopo i problemi fisici. Con i suoi soliti solisti ma anche con giovani come Regini, pronto a fare la sua parte quando viene chiamato in causa, o Tosti, i biancorossi soffrono nella fase iniziale ma poi mettono le mani sulla partita e non la mollano più fino a che, sul più 19, si rilassano un po’ troppo.

Una bella vittoria dopo lo stop di Borgomanero, giusto per ritrovare il piacere delle partite in casa e mettere in classifica due punti che fanno comodo prima di dare il via, fra una decina di giorni, ad un vero e proprio tour de force che potrebbe anche essere decisivo per la classifica finale.

L’avvio difficile è certificato dal 4-11 iniziale a firma Sirchia ma, proprio qui, la Computer Gross accende la luce. De Leone, Rosselli, Giannone e Maric mitragliano ed è una tripla di Sesoldi ad impattare a 16. Paura per Di Giuliomaria che chiude la sua partita e deve uscire a braccia per una distorsione alla caviglia mentre Giannone dalla lunetta sorpassa. Al 10’ siamo 20-18 e si riparte con un parzialone biancorosso. Il più 5 è a firma De Leone e, quando Sesoldi in transizione infiamma il Pala Sammontana con la bomba del 31-23, a Casale non resta che rifugiarsi in timeout. Con Quartuccio out, spazio a Regini che ripaga con un bel canestro in penetrazione e minuti di qualità. A dire il vero ci si diverte, parecchio, anche a vedere i due quarantenni in campo, Rosselli e Formenti, che regalano numeri e canestri. E, a proposito di gente che di talento ne ha da vendere, tocca a Maric con quattro punti mandare le squadre al riposo sul 46-39.

Si riparte e Casale perde anche Avonto. Nei primi cinque minuti si segna poco fino anche, all’improvviso l’Use mura il canestro e si incendia in attacco. Rosselli con una tripla ed un canestro dopo palla recuperata firma il 60-46 ed è poi Tosti a raccogliere i suoi assist mettendo in cascina tre canestri consecutivi che chiudono la terza frazione sul 64-48. La Computer Gross è assoluta padrona del campo ed a far divertire il pubblico ci pensa Maric con tre bombe consecutive: 78-59. A quel punto si spegne il ‘generale’ ed una partita che pare ormai non avere più storia si riapre grazie al talento dei piemontesi ed alla rilassatezza degli empolesi. Lo 0-15 qualche brivido lo mette ma, quando mancano 57 secondi alla sirena, la chiude Mazzoni con la sua unica e pesantissima tripla della serata. Finisce 83-77.

83-77

USE COMPUTER GROSS

Giannone 13, Marini ne, Baccetti 2, Sesoldi 6, Rosselli 15, De Leone 10, Mazzoni 7, Quartuccio ne, Tosti 6, Giantini ne, Maric 22, Regini 2. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

JUNIOR BASKET CASALE

Giacomelli 4, Bovo 8, Sirchia 10, Formenti 28, Avonto 3, Kabuya, Raiteri 14, Di Giuliomaria, Tambwe 4, Rosso 6. All. Vigneri (ass. Degiovanni)

Arbitri: Marinaro di Cascina e Pampaloni di Terranuova Bracciolini)

Parziali: 20-18, 46-39 (26-21), 64-48 (18-9), 83-77 (19-29)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

