Empoli per la Pace: "Europa, la via delle armi è sbagliata"

"La via delle armi resta quella sbagliata. L’Europa da tre anni non sa percorrere altra via e ora si trova a fare i conti, con l’arroganza dei predatori, dei più forti e violenti. E sembra pure non sapere più cosa fare".

Così il comitato Empoli per la Pace, intervenendo sulle gravi tensioni internazionali in atto.

"Ha rinunciato al meglio della sua tradizione ed agli insegnamenti più profondi della sua storia e ora balbetta di riarmarsi massicciamente e velocemente perché non sa immaginare altro che poter reggere uno scontro militare. Come se non sapesse più cosa sono le guerre. Occorre puntare sulla pace, impegnarsi, lavorare, immaginare per la pace. E spendersi allo spasimo perché sia giusta e duratura. Abbandonando suprematismi morali e costruzione del nemico, mettendosi umilmente in ascolto per costruire convergenze. Con tutti. È questo che aveva promesso di essere l’Europa, è questa l’unica Europa che ha senso e può avere futuro. E per questo non servono armi".

Fonte: Ufficio Stampa