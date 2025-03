In fuga all'alt dei carabinieri: inseguito e denunciato automobilista 45enne a Pisa

I carabinieri della provincia di Pisa hanno ulteriormente intensificato i controlli nel corso dell'ultima settimana, concentrando le loro attività sulla sicurezza stradale, il contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, il porto abusivo di armi e la prevenzione di una vasta gamma di illeciti.

Il bilancio più pesante riguarda la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Tra Pisa, San Giuliano Terme e Volterra, sono state 8 le patenti ritirate e i veicoli sequestrati. Nella sola notte del 26 febbraio, a Pisa, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici elevati, fino a 2,00 g/l.

La notte del 28 febbraio, sempre a Pisa, un 45enne è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti, dopo un inseguimento e una fuga dall'alt.

E ancora, a San Giuliano Terme e Vecchiano, una 37enne, un 21enne ed un 36enne, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici fino a 1,71 g/l. Nel volterrano, due persone sono state denunciate per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici.

I controlli dei carabinieri non si sono limitati alla sicurezza stradale. A Volterra, un 68enne incensurato è stato denunciato per porto abusivo di oggetto atto ad offendere, trovato in possesso di un pezzo di ferro cilindrico di 35 cm con impugnatura fascettata.

