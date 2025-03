Incendio a Firenze, vigili del fuoco in azione a San Lorenzo

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13.30 nel centro storico di Firenze per un incendio in un appartamento al terzo piano di uno stabile non abitato, in Borgo San Lorenzo. Una volta entrati nell'abitazione i vigili del fuoco hanno spento l'incendio: per l'intervento stati necessari due squadre con un'autoscala, il carro aria e un'autobotte.

Sul posto anche il personale sanitario ma non si sono registrati feriti o persone intossicate.

Notizie correlate