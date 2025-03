Lavori sulle autostrade toscane, stazioni chiuse su A1 e A11

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 di giovedì 6 marzo, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest.

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 marzo, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1 Panoramica Località Aglio (km 33+000) e Località La Quercia (km 0+000), verso Bologna. Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze. La stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna. L'area di servizio "Aglio est", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un'ora di anticipo.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli, mentre chi è diretto a Badia, dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio per poi raggiungere Badia attraverso la viabilità ordinaria.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa

