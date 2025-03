Pubblica Assistenza Signa, al via corso di primo soccorso

Prenderà il via martedì 10 Marzo 2025, alle ore 21.15, presso la sede della Pubblica Assistenza Signa, Via Argine Strada 5, un nuovo corso di formazione per Volontari Soccorritori di Livello Base.

Il corso comprende nozioni di primo soccorso, compresa l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore semi-automatico (DAE).

La durata del corso è 25 ore, comprensive di esame finale; le lezioni si svolgeranno in orario serale (dalle 21.15 alle 23.00) due giorni la settimana per circa un mese. In occasione della prima lezione sarà presentato il programma delle lezioni e saranno illustrati i contenuti e gli obiettivi del corso.

Il corso è gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Per iscriversi è possibile compilare il modulo on-line oppure presentarsi direttamente in sede la prima sera del corso.

Il corso è molto utile non solo per avviare l'attività di volontariato nella Pubblica Assistenza ma anche per conoscere l'organizzazione del servizio di soccorso sanitario, i servizi svolti e imparare le principali ed essenziali manovre di primo soccorso, compreso l'utilizzo del defibrillatore.

Per partecipare occorre aver conseguito i 16 anni di età. Il corso è valido ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 31 dicembre 2019 n. 83 e della D.G.R. 1218 del 22 novembre 2021 (Regolamento di attuazione L.R. 83/2019).

Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo e-mail: info@pasigna.it

Fonte: Ufficio Stampa