A San Miniato riparte il "Tartufo tutto l'anno"

Con la tradizionale cena del marzuolo a Cigoli, si può dire avviata ufficialmente la stagione del marzuolo a San Miniato, prima tappa del progetto “San Miniato – tartufo tutto l’anno” voluto da Fondazione San Miniato Promozione e avviato nel 2022.

Un modo di celebrare i tre tartufi presenti sul territorio – marzuolo primaverile, nero estivo e bianco autunnale – attraverso tutte le sagre e mostre mercato che si tengono nelle frazioni e nel capoluogo, col gran finale rappresentato dalla Mostra Mercato che si tiene a novembre in centro storico. Ospiti d’eccezione il presidente di Regione Eugenio Giani e l’assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini, che hanno potuto apprezzare come tutti i commensali l’ottimo menù al tartufo marzuolo preparato dai volontari del circolo Arci Giuseppe Gori. Una serata dal valore particolare, visto che la Mostra Mercato tocca quota 25 edizioni.

Per questo Fondazione SMP ha voluto consegnare al presidente del circolo Gori Beppe Latini una targa celebrativa in cuoio, che si va ad aggiungere a quella data dal consiglio regionale nei giorni scorsi: “Se siamo arrivati a questo punto – sottolinea Latini – è solo grazie ai nostri volontari, che tra l’altro tengono aperto il bar sempre mantenendo un punto di socialità per la nostra piccola comunità. Abbiamo avuto l’onore di avere l’associazione GAM a servire in sala e voglio ringraziarli”.

La presidente di Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi ha colto l’occasione per fare il punto sui tanti progetti in ballo: “Venticinque anni per questa festa, un traguardo ragguardevole: non dobbiamo dimenticarci che nella nostra città c’è tartufo tutto l’anno, facendolo scoprire anche a chi non lo conosce. Siamo al lavoro per organizzare e promuovere ulteriori iniziative legate ai nostri tartufi”. Anche il sindaco Simone Giglioli ha rimarcato l’importanza di avere tartufo per 365 giorni all’anno, fattore che consente di far conoscere le bellezze della città della Rocca attraverso l’enogastronomia e il turismo: “Son ben 3 gli appuntamenti che San Miniato dedica al marzuolo, a dimostrazione che nella nostra città il tartufo si mangia bene e tutto l’anno, perché anche questo tartufo ha un grande valore, pure nella ristorazione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Eugenio Giani: “Da qui parte la stagione del tartufo, in una San Miniato che è capitale toscana del tartufo, nonché uno dei centri principali in Italia. Cigoli ha una dimensione umana straordinaria e bellissima da rimarcare e valorizzare, oltre che una storia che parte addirittura dal Medioevo, a dimostrazione di un’identità forte che anche attraverso queste iniziative viene tramandata”.

A intervenire anche l’assessora Alessandra Nardini: “Bella e preziosa l’idea di far vivere San Miniato attraverso i tre tartufi che questo territorio offre: da Cigoli, un bel borgo della Toscana diffusa, si parte per raccontare un territorio conosciuto in tutto il mondo. San Miniato è tartufo, storia e tradizione e voglia di lasciare nessuno indietro”. Cigoli festeggerà il suo tartufo nei giorni 8-9-15-16 marzo.

Fonte: San Miniato Promozione - Ufficio Stampa

Notizie correlate