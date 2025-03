Scuole di Empoli nel mirino dei vandali: doppio raid in una settimana

Da una settimana le scuole di Empoli sono finite nel mirino di vandali e forse ladri.

Come riporta La Nazione, il primo raid è avvenuto alla scuola primaria "Carducci": un intruso era riuscito a entrare nelle ore serali di sabato 22 febbraio, ma la sua presenza ha fatto scattare l'allarme. Colto di sorpresa, il balordo è fuggito nella vicina scuola dell'infanzia "Pascoli". Per entrare nei due plessi, l'intruso ha provocato danni agli infissi ma non è riuscito a portare via nulla.

L'ultimo assalto è avvenuto lo scorso venerdì sera, ai danni della scuola dell'infanzia di Ponzano. I vandali si sono diretti agli spogliatoi delle educatrici mettendoli a soqquadro. Anche in questo caso è suonato l'allarme che ha fatto scappare i balordi a mani vuote.

