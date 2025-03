Veglia dei Poeti del Montalbano, ultimi giorni per presentare i testi

La Festa della Poesia inizierà a Vinci il prossimo 21 marzo 2025, alle ore 21,15 presso la Biblioteca Leonardiana, con un evento speciale. In occasione della Giornata Mondiale della Poesia sarà presentato l'ultimo libro edito dalla Enciclopedia delle Donne, "Boschi cantate per me. Antologia poetica dal lager femminile di Ravensbruck", frutto di un lavoro più che ventennale della curatrice, in cui è presentata una selezione di circa 90 poesie, composte da 50 donne deportate di 15 nazionalità, in maggioranza polacche, francesi, austriache e tedesche, ma anche slovene, olandesi, danesi, russe, spagnole e italiane. Questa produzione era ancora sconosciuta in Italia, dove le poesie (in totale oltre un migliaio) non erano mai state tradotte. Maria Virginia Porta dialogherà con la curatrice di questo importante volume, Anna Paola Moretti.

Nel corso della serata verrà presentata anche l'immagine della XIII edizione della Veglia dei Poeti del Montalbano, dal 2016 affidata a un artista diverso. L'autore di quest'anno è il pittore empolese, Andrea Meini.

La Veglia si svolgerà, invece, presso il Teatro della Misericordia di Vinci il prossimo 29 marzo 2025. Il tema conduttore della serata sarà "Sulle ali della Poesia", considerando che quest'anno a Vinci, Città degli eventi, è dedicato al Volo leonardesco.

La manifestazione è cresciuta esponenzialmente negli anni, permettendo di riscoprire l’antica vocazione poetica del luogo e valorizzare nuovi talenti. Molti hanno già mandato le loro opere e richiesto l'iscrizione. La Veglia, si ricorda, è un reading pubblico (da tenere ben distinto da un concorso) nel quale ciascuno partecipa liberamente, presentando fino a tre testi. Da qualche anno la manifestazione è aperta anche ai cantautori. Possono partecipare Autori in poesia e CantAutori, basta dichiarare il proprio legame con Vinci e/o i territori limitrofi del Montalbano ed Empolese, di qualsiasi natura (nascita, residenza, affetti, studio, lavoro, artistico). La richiesta di partecipazione con la proposta dei testi da leggere o da cantare, massimo tre per complessivi di 90 versi, deve essere inviata via email, in formato word, con le proprie generalità e recapito email al seguente indirizzo: vincinelcuore@gmail.com. L'organizzazione si riserva di scegliere tra i testi proposti, per ogni autore, quello da leggere nel corso del reading collettivo in ragione anche del tema conduttore della Veglia. La richiesta di partecipazione, con le proposte allegate, dovrà pervenire entro e non oltre il 07 MARZO 2025 all'indirizzo indicato.

Il Quaderno di Sala raccoglierà tutti i testi presentati e sarà messo a disposizione dei presenti e conservato presso gli archivi della città di Vinci. Viene richiesto un contributo minimo di 10 euro per coprire le spese per la sua realizzazione da inviare tramite bonifico bancario (IBAN IT14 U 06230 38170 000030222850 intestato al CLUB PER L'UNESCO VINCI) o versare la sera stessa. Unitamente alle poesie dovranno essere allegate le generalità e l'indirizzo dell'autrice/autore con la seguente dichiarazione: Con l’invio delle opere partecipanti alla “Veglia dei Poeti 2024”, dichiaro contestualmente che le opere inviate sono di mia creazione e ne autorizzo la pubblicazione per la “Veglia dei Poeti 2025”, esonerando l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità. Si autorizza altresì il Club per l’Unesco di Vinci, quale organizzatore della Veglia dei Poeti, all’uso dei dati personali e alla pubblicazione dei documenti prodotti e alla pubblicazione delle mie foto e video sui media tradizionali e sui social media esclusivamente per lo svolgimento della manifestazione della “Veglia dei Poeti” ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento Unione Europea GDPR 2016/679/UE).

In caso di minori, la partecipazione deve essere autorizzata dai genitori che provvederanno a compilare anche la suddetta dichiarazione.

L'organizzazione si riserva di indicare gli altri eventi di questa ormai storica rassegna vinciana dedicata alla Poesia, che da due anni vedi come associazione leader nell'organizzazione il Club per l'Unesco di Vinci, con il patrocinio e contributo del Comune di Vinci e di molte altre associazioni del territorio.

