A Montopoli si parla delle emozioni dei bambini e delle bambine

Il terzo appuntamento del ciclo di incontri Parliamone! si terrà domani, martedì 4 marzo alle 17.30 alla scuola dell'infanzia di San Romano, Montopoli in Val d'Arno.

Al centro del terzo incontro ci saranno le Emozioni grazie alla dott.ssa Veronica Lantermo per la Cooperativa Sociale Il Simbolo. "Le emozioni dei bambini e delle bambine: rabbia, tristezza, paura. Come favorire un sano sviluppo della vita emozionale dei nostri figli e delle nostre figlie"

Martedì 4 Marzo ore 17.30 alla scuola dell'infanzia di San Romano Via XXV Aprile.

Gli incontri sono aperti e gratuiti.

Il ciclo di incontri nasce a seguito del primo convegno sull’educazione organizzato dal Comune di Montopoli, lo scorso mese di novembre. Iniziative in collaborazione con Cooperativa Arnera, Camst, Centro giovani e Cooperativa Il Simbolo che si rivolgono a famiglie, insegnanti, personale educativo e tutti coloro che si occupano a vario titolo di infanzia e adolescenza. In totale gli appuntamenti sono quattro.

L'ultimo incontro sarà sul benessere alimentare grazie al coinvolgimento di Camst, l'azienda che fornisce i pasti anche per le mense scolastiche. Appuntamento venerdì 21 marzo alle 17.30 al Centro giovani di San Romano, via XXV aprile 9, con “Benessere a tavola: quale connessione tra indicazioni pedagogiche, sana alimentazione e autoregolazione nell’infanzia?" Con le dottoresse Cristina Casetta e Chiara Buono.

Fonte: Ufficio stampa