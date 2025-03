A Santa Croce è iniziato il rifacimento della segnaletica orizzontale

È terminato in questi giorni uno dei primi interventi di sistemazione della segnaletica orizzontale delle strade dell'amministrazione Giannoni che ha coinvolto circa una ventina di vie del centro urbano di Santa Croce sull'Arno. Si tratta di rifacimenti puntuali e mirati, funzionali sia alla sicurezza stradale, che al rispetto del codice della strada. In molti casi sono state ridisegnate le strisce pedonali, che erano ormai quasi non più visibili, in altri casi sono stati rimarcati gli stop e in altri ancora le linee di bordo strada, che là dove presenti, merita ricordarlo, equivalgono a un divieto di sosta. Tra le principali strade coinvolte per questi lavori seguiti dell'ufficio tecnico del comune vi sono intersezione tra via Morante, via di Pelle e via Allend, con il rifacimento della segnaletica dell'incrocio e delle strisce pedonali, stessa cosa è stata fatta in via Corridoni, mentre in via di Ripa, tra via Francesca sud e via Copernico sono stati realizzati dei nuovi attraversamenti pedonali. Anche all'intersezione tra via Mainardi e via i Pelle sono state ridisegnate le strisce pedonali. Mentre in via Turati e in via Pozzi è stato ridisegnato lo stop. In Francesca nord, all'altezza dell'incrocio con via della Confina invece è stato ridisegnato l'attraversamento pedonale.

Poi altri interventi hanno interessato varie strade per la sistemazione della linea di margine (bordo strada). Tra le principali dove è stato condotto questo intervento vi sono via Europa, via Cimarosa, via Pirandello, via Calvino, via Sozzi, via del Trebbio, via Copernico, via Marchesi, via Morante.

Un intervento ha toccato anche via del Castellare in prossimità dell'accesso alla rotatoria da via del Gambero anche qui è stata ridisegnata la segnaletica di margine.

“Si tratta di lavori puntuali, eseguiti con un piccolo investimento di alcune migliaia di euro. Sono infatti lavori mirati per intervenire là dove se ne è presentata la necessità – spiega l'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri. Sono interventi che in gran parte si sono resi necessari per cercare di aumentare la sicurezza stradale attraverso una segnaletica orizzontale ben visibile, soprattutto agli automobilisti, in particolare mi riferisco alle strisce pedonali. Anche gli interventi che hanno rimarcato i segni di stop sono stati fatti per migliorare la visibilità dell'incrocio, mentre in altri casi la dove siamo andati a risistemare la linea di bordo strada si tratta di un passaggio fondamentale per renderci adempienti nei confronti del codice della strada”.

“Molti cittadini ultimamente mi contattano – continua Oliveri - o contattano il comune per chiedere interventi di varia natura, in merito alle strade che loro frequentano di più o perché vi abitano e perché le percorrono tutti giorni, magari per andare al lavoro. In merito a queste segnalazioni vorrei dire a tutti, che non ci sono discriminazioni di nessun tipo e che capisco le loro difficoltà, ma molte strade, vista anche la situazione che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto, alla guida del comune, hanno bisogno di manutenzione e piano piano arriveremo a mettere mano anche alle criticità segnalate da loro. Purtroppo tutti i lavori in un unico intervento non possono essere fatti, capisco che in alcune zone del paese la situazione è più critica che in altre e per questo stiamo cerando di arrivare con i tempi più veloci possibili a risolvere tutte queste problematiche, ma non sarà facile riuscire a fare tutti i lavori celermente, certo noi vogliamo sanare più difficoltà possibili per la viabilità, ma allo stesso tempo dobbiamo usare una logica di approccio a ogni singolo problema che cambia di volta in volta a seconda di cosa c'è da fare. Per tanto, esorto i cittadini a continuare a segnalare le problematiche, ma allo stesso tempo anche ad avere pazienza sicuramente arriveremo”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno