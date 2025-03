Domenica 9 marzo 2025 alle 17.15 andrà in scena il terzo spettacolo della IV rassegna teatrale in vernacolo ShalominScena del Teatro Shalom di Empoli. In programma Per disgrazia ricevuta di M. Marotta, rappresentato dalla compagnia teatrale di Marcignana. Di seguito la locandina con note dello spettacolo.

Fonte: Teatro Shalom

Notizie correlate