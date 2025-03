Ambrogiana 'FOOL PARK': ascolto e coinvolgimento giovanile per rendere il parco più sicuro e vivace

Il Comune di Montelupo Fiorentino si aggiudica un importante finanziamento grazie al Bando regionale per la sicurezza urbana, con il progetto 'FOOL PARK: Dentro il parco, fuori dagli schemi'. L’iniziativa si propone di valorizzare il Parco dell’Ambrogiana, trasformandolo in un luogo di aggregazione sicuro e dinamico, attraverso il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni e della comunità.

"La sicurezza urbana non si costruisce solo attraverso misure repressive, ma soprattutto attraverso politiche di coinvolgimento e inclusione - sottolinea l’assessora alle Politiche Giovanili Aglaia Viviani -. Molti atti di vandalismo sono il risultato di un disagio che va affrontato con progettualità, offrendo ai giovani opportunità di partecipazione attiva. FOOL PARK rappresenta proprio questo approccio: unire cultura, socialità e condivisione per riappropriarsi degli spazi pubblici e renderli più sicuri per tutti".

Il progetto finanziato si sviluppa attraverso un percorso di partecipazione che prevede due azioni principali: Coinvolgere giovani under 30 nella progettazione e realizzazione di attività di animazione culturale nel Parco dell’Ambrogiana, con laboratori di capacity building per rafforzarne le competenze; Raccogliere input dalla cittadinanza per definire funzioni e attrezzature del futuro chiosco, che l’Amministrazione intende realizzare come presidio permanente all’interno del Parco.

L’obiettivo è quello di creare uno spazio sicuro e vivace, che favorisca la socializzazione tra diverse fasce d’età e che contrasti il degrado e il senso di insicurezza diffuso.

FOOL PARK si rivolge non solo ai giovani, ma all’intera cittadinanza, coinvolgendo attivamente associazioni locali e gruppi giovanili, che avranno un ruolo chiave nell’animazione del Parco e nell’organizzazione della prossima edizione del festival Fool Park 2025. L’idea è quella di consolidare una rete di relazioni durature tra le realtà del territorio, affinché il Parco possa diventare un punto di riferimento per la comunità durante tutto l’anno.

Il Parco dell’Ambrogiana rappresenta una risorsa preziosa per Montelupo Fiorentino, ma soffre di una percezione di insicurezza, soprattutto nelle ore serali. Con il progetto l’Amministrazione intende trasformare il parco in un spazio vivo e accogliente.

Tra gli obiettivi del progetto: Favorire l’utilizzo del Parco dell’Ambrogiana, contrastando degrado e insicurezza; Creare una rete di soggetti attivi che possa garantire la sostenibilità del progetto nel tempo; Rilanciare il festival Fool Park attraverso un approccio partecipativo e collaborativo; Raccogliere idee per un futuro chiosco, affinché risponda alle esigenze della comunità.

L’importo complessivo per la realizzazione del progetto è di 50.000 €, di cui 15.000 di cofinanziamento con risorse comunali; grazie a tali risorse il Comune di Montelupo Fiorentino potrà dare vita a un’iniziativa innovativa, che coniuga sicurezza e partecipazione, dimostrando come il coinvolgimento dei giovani sia una leva strategica per la qualità della vita urbana.

Il progetto è stato presentato in coprogettazione con Sociolab e Coeso Empoli.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate