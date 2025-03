"Artigiani del futuro", il Circolo Cheli inaugura il ciclo di eventi con la conferenza "L'arte conciaria"

Una iniziativa originale e di grande interesse sta per prendere il via nei rinnovati locali del Circolo Cheli di San Miniato: “Landscapes - Artigiani del futuro”. Un ciclo di eventi, che nell’arco di più anni, si pone l’obiettivo di esplorare il profondo legame tra la cultura artigianale toscana e le produzioni di eccellenza del territorio, ponendo al centro una visione sostenibile del futuro.

Si parte venerdì 7 marzo alle ore 17.00 con la prima conferenza pubblica “L’arte conciaria toscana: un’attitudine culturale”, nella sala Lotti (Qui il programma completo). Ospiti: Luigi Latini, professore di architettura del paesaggio presso l’Università IUAV di Venezia; Gabriele Goretti, professore presso l’Università di Pisa, Dipartimento DESTeC / Area Design; Duccio Maria Gambi, designer, artista e fondatore dello Studio Duccio Maria Gambi e i rappresentanti del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola e dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno. Conduce e modera: Irene Ivoi, ricercatrice e comunicatrice per la sostenibilità. A seguire la presentazione di “case history” di giovani imprenditori del settore.

Subito dopo, nella Sala Chini, sarà inaugurata la mostra “Nexus. Di fiori e altre storie” dell’artista Antonio Barbieri, la cui ricerca si contraddistingue per una fusione tra tecnologia e tecniche artistiche legate alla tradizione. La mostra esplora il rapporto tra natura e tecnologia, individuo e società, tradizione e contemporaneità, proponendo una riflessione critica sul concetto di confine, inteso non come limite, ma come spazio di interazione e trasformazione.

L’iniziativa è a cura di Sabrina Drigo, progettista e manager culturale, e Sandro Saccuti per l’Associazione Lanfranco Benvenuti. È patrocinata da Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno e Fondazione San Miniato Promozione e vede come partner alcune tra le realtà produttive più importanti del distretto: Gruppo Conciario CMC International, La Patrie, Dermacolor, oltre alla Chianti Banca. “Siamo convinti che il patrimonio di conoscenze e competenze specifiche del territorio possa contribuire alla promozione di una cultura della sostenibilità diffusa, in linea con gli obiettivi di “Agenda 2030” – dichiara il Presidente del Circolo Cheli Stefano Niccoli -. “Stiamo lavorando per riportare partecipazione e iniziative di qualità nelle sale del nostro Circolo. Tutti sono invitati a partecipare”.

Fonte: Circolo Cheli San Miniato

