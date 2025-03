Bonifiche Keu, cittadini e comitati convocano un'assemblea straordinaria sulla 429

"Stupore e indignazione" da parte del Comitato Trasparenza per Empoli in merito alle notizie apprese dalla stampa sul piano regionale per le attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti dove è stato rilevato il Keu. In particolare il Comitato si concentra sul lotto V della Strada regionale 429, tra Empoli e Castelfiorentino: "Niente bonifica ma "messa in sicurezza permanente", in altre parole che se la vedano quelli che verranno dopo di noi (vedi i nostri figli) sia dal punto di vista sanitario che economico". La questione, sollevata nei giorni scorsi anche da alcuni gruppi consiliari empolesi, ha portato alla convocazione di un'assemblea straordinaria in programma questa sera, lunedì 3 marzo alle 21 al circolo Arci di Sant'Andrea, promossa dall'Assemblea Permanente No Keu "per informare tutta la popolazione rispetto agli sviluppi di cui siamo venuti a conoscenza sulla messa in sicurezza delle zone contaminate dal Keu" spiegano tramite la loro pagina social.

Dal Comitato Trasparenza per Empoli sull'assemblea viene aggiunto: "In questo momento più che mai tutta la comunità empolese deve dimostrare la sua solidarietà a chi è prospettata una intera vita all'ombra del vicino Keu, per questo è importante partecipare". Le indagini "in corso dell'antimafia sulla vicenda Keu ci dicono che ci sono almeno altri 60 siti contaminati, ma ancora non è dato sapere dove siano, - concludono - domani mattina chiunque di noi potrebbe svegliarsi e scoprire di avere un nuovo sgradito vicino, non lasciamo che accada per la 429 perché domani non possa accadere nuovamente a nessuno".

