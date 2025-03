Camaiore in Serie D, c'è lo zampino dello staffolese Pietro Cristiani

È iniziato marzo da poco eppure ci sono squadre che già gioiscono per la vittoria del campionato. Succede in Eccellenza, succede in Versilia, ma si esulta anche nella Zona del Cuoio.

Dopo aver dominato l'intero campionato, il Camaiore è ufficialmente in Serie D. A guidare la squadra della provincia di Lucca è Pietro Cristiani, allenatore giovane ma di belle speranze, originario di Staffoli (Santa Croce sull'Arno).

Lo staffolese Cristiani ha guidato il Camaiore in una cavalcata magistrale, con cinque giornate di anticipo ha festeggiato la promozione in D dopo lo 0-0 con la Sestese. Spettatore d'eccezione è stato Antonio Di Natale, ex bomber dell'Empoli.

Cristiani è arrivato a Camaiore nel 2023 e ora si gode i frutti del suo lavoro. In precedenza aveva allenato - anche lì molto bene - al Tau di Altopascio.