Più di 3000 spettatori al Carnevale, Giannoni: "Ha vinto Santa Croce"

“Si chiude anche per il 2025 l'edizione del Carnevale santacrocese" esordisce Roberto Giannoni commentando la prima edizione che ha vissuto da sindaco. “La tradizione – continua Giannoni - vuole un vincitore e per questo faccio le mie congratulazioni al gruppo carnevalesco "Gli Spensierati” per aver realizzato una bellissima mascherata, ricca di colori e di scenografia. Ma con piacere vedo che ha vinto Santa Croce: il paese in piazza ( più di 3000 spettatori), i quattro gruppi partecipanti, il "Nuovo Astro", gruppo "La Lupa", la "Nuova Luna", le nostre scuole dell' istituto comprensivo Santa Croce sull'Arno. Non solo, hanno vinto anche le nostre associazioni tra cui la Pubblica assistenza di Santa Croce sull'Arno - Staffoli, la Misericordia Santa Croce, Associazione nazionale carabinieri, il comitato del Carnevale santacrocese e tutti quelli che si sono messi in gioco per la riuscita della manifestazione.

Grazie a Unic, Hera Ambiente e Assa Conto Terzi per i premi messi a disposizione. Un grazie anche agli uffici del comune. Vi aspettiamo al 98esimo “Carnevale santacrocese 2026”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa