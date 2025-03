Empoli premia lo sport, riunita la Commissione per il Premio Albano Aramini

Si è riunita questa mattina a Empoli la Commissione per il Premio Albano Aramini. La riunione, che si è svolta in Comune, ha visto la partecipazione del Presidente Uisp Roberto Cellai, del Presidente Regionale del CONI Simone Cardullo e dell'assessora allo sport Laura Mannucci.

La Commissione ha il compito di scegliere i vincitori delle sei sezioni premiate, che sono: Miglior risultati a livello promozionale, la società sportiva che ha raggiunto il miglior risultato a livello agonistico, l'atleta che ottenuto il miglior risultato a livello agonistico, il personaggio empolese che per meriti sportivi ha contribuito a divulgare l'immagine della città, promozione dello sport a livello sociale e per finire la sesta sezione sarà dedicata al premio giornalistico Antonio Bassi, che premia il giornalista che si è distinto in ambito sportivo.

"L'intento quest'anno è quello di dare valore a tutte le realtà sportive nel territorio, - dichiara l'assessora Laura Mannucci, - che è un territorio vasto e ha diverse discipline al suo interno, così da ricordare l'offerta sportiva che offre il Comune di Empoli. Non ci sarà un solo premiato per sezione, così da valorizzare più realtà sportive del territorio, senza concentrarsi su di una. Anche per quest'anno non mancheranno le menzioni d’onore che, pur non essendo inserite all'interno delle varie sezioni, premieranno quelle persone che hanno o hanno dato un valore in più al panorama cittadino".

Antonio Lanzo

Notizie correlate