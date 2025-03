Montespertoli sempre più cardioprotetta: installati altri 4 defibrillatori, 3 sono in arrivo

Il Comune di Montespertoli rafforza il proprio impegno nella sicurezza sanitaria con l’installazione di 4 nuovi defibrillatori semiautomatici (DAE) in punti strategici del territorio. Questa iniziativa mira a garantire interventi tempestivi in caso di emergenza cardiaca, aumentando le possibilità di salvataggio prima dell’arrivo dei soccorsi.

Attualmente, i DAE sono già operativi in luoghi chiave, tra cui:

• Piazza del Popolo – Farmacia Picca

• Viale G. Matteotti – Farmacia Nova

• Capoluogo via Aldo Moro

• Ambulatori Fornacette

• Ortimino (pensilina piazza)

• Martignana (pensilina davanti Bar Alice)

• Trasanti (vivono alla fattoria)

• Montagnana (pensilina autobus piazza)

• San Quirico (Casa del popolo)

• Lucignano (ex Circolo)

A questi si aggiungono quelli presenti in tutti i nostri plessi scolastici.

Entro la fine dell’anno sono previste altre tre installazioni: in località il Pino, Baccaiano e Anselmo.Tutti i dispositivi sono accessibili 24 ore su 24 e sono parte di un piano più ampio di mappatura del 112.

Ogni dispositivo è progettato per essere utilizzato anche da personale non sanitario, grazie a istruzioni vocali guidate che facilitano le operazioni di soccorso. Parallelamente all’installazione dei defibrillatori, la Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli ha comunque avviato un percorso di formazione sulla rianimazione e l’uso del DAE, aperto alla cittadinanza. Un primo corso si è già svolto nella frazione di Lucignano, mentre un secondo appuntamento sarà organizzato presto per ampliare la preparazione dei cittadini e aumentare il livello di sicurezza della comunità.

“L’obiettivo è realizzare una vera e propria 'rete salvavita' a disposizione di tutti i nostri cittadini perché i defibrillatori possono realmente salvare la vita in attesa che arrivino i soccorsi. Colgo l’occasione per ringraziare l’Associazione Cardio Trapiantati Italiani per il sostegno nell’acquisto dei DAE e la Croce d’oro per l’impegno profuso nella formazione e per il costante supporto nella gestione e manutenzione dei defibrillatori. Il prossimo pranzo per la raccolta fondi è previsto per il 13 aprile presso la Casa del Popolo di Montespertoli” dichiara l’Assessora Daniela Di Lorenzo.

Nelle prossime settimane verranno avviate operazioni per individuare i punti di installazione e posizionare nuova segnaletica verticale, al fine di indicare la posizione dei DAE.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

