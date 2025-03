Rosa Belladonna presenta 'La Casa è chiusa', per la rassegna 'Empoli che scrive'

Rosa, siciliana di nascita, cuore Empolese! Dopo aver partecipato a numerosi concorsi di scrittura con racconti brevi e ricevuto menzioni speciali, la scrittrice Rosa Belladonna decide di pubblicare il suo romanzo d'esordio: "La casa è chiusa", edito Youcanprint, 2024. Il libro narra la storia di una famiglia siciliana molto conosciuta che si intreccia con le vite delle ragazze che sono ospiti di una casa di tolleranza.

Rosa Belladonna sarà ospite della rassegna “Empoli che scrive”, venerdì 7 marzo 2025, alle 17.30, alla biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36). L’ingresso è libero. Dialogherà con l’autrice, Leonardo Araneo, scrittore. L’ingresso è libero.

IL LIBRO:

Nel cuore della Sicilia alla fine degli anni Cinquanta storie amori destini di uomini e donne si intrecciano sullo sfondo di una casa di tolleranza. Gina e Margherita condividono lo stesso sogno: fuggire dal proprio triste destino ed essere finalmente libere. La loro è una dura battaglia contro le convenzioni e le ipocrisie di un piccolo borgo rurale della Sicilia, ma un rapimento e un omicidio riservano alle due donne una sorpresa. Con divertenti siparietti in dialetto stretto, l’autrice tratta con forza e leggerezza un’epoca, un segmento sociale, un modo di vivere che sembra lontano. Eppure è ancora così sottilmente attuale.

BIOGRAFIA AUTRICE:

Rosa Belladonna nasce a Naro nell'Agrigentino, si trasferisce in Toscana in giovane età con la sua famiglia. Ambientalista, animalista, attivista. Ha militato in Amnesty International, autrice di svariate rubriche vegane, ultimamente sta sperimentando la "crudità" nello specifico l'aspetto e il sapore dei cibi non cucinati. Autrice della rubrica: "Fai con quello che hai... Ricette vegane mediterranee" pubblica nel luglio 2020 l'omonimo ricettario. Il suo romanzo di esordio è appunto ‘La casa è chiusa

Fonte: Ufficio stampa del Comune di Empoli

