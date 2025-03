Festa della Toscana: a San Casciano, una serata dedicata a Dante, tra musica e poesia

"Con ventiquattro giorni di anticipo rispetto al viaggio dantesco (25 marzo) la nostra Misericordia di San Casciano - ha commentato il professor Marco Poli - ha voluto mettere in scena uno spettacolo, intrecciando parola e musica". Sabato primo marzo, infatti, nella Chiesa di Santa Maria sul Prato, di fronte a un vasto pubblico (molti giovani presenti), accompagnati dalla straordinaria interpretazione di due maestri di musica quali Marco Papeschi al violino e Andrea Pennati alla chitarra è andata in scena, grazie al progetto che la storica dell'arte Giovanna M. Carli ha ideato e curato per la Festa della Toscana, l'eccezionale dimensione umana e spirituale della Divina Commedia.

"Mi ha sempre colpito la legge del contrappasso - ha spiegato Carli - in particolare quella che colpisce gli invidiosi che non sono nell'Inferno, ma nel Purgatorio (canto XIII) con gli occhi cucini da filo di ferro. L'invidia, causa di tanti mali che affliggono anche la nostra società, è uno dei tanti peccati, uno fra i peggiori, su cui Dante ci invita a riflettere".

Toccante e appassionata la prolusione del professor Roberto Cacciatori che ha introdotto i canti I e X, soffermandosi sull'esilio di Dante, sulla sua vita politica, sulla Firenze del tempo e sul giubileo del 1300 indetto da Papa Bonifacio VIII che per il Sommo Poeta, ricordiamo, rappresenta l'emblema della corruzione morale della Chiesa. Applausi per i giovanissimi studenti della scuola secondaria di primo grado di San Casciano coordinati dalla professoressa Sandra Ancillotti e dall'attrice e drammaturga Tiziana Giuliani. Applausi anche per Ismaele Mecocci che ha declamato il canto XXVI dell'Inferno, per Sara Rossi (Purgatorio, Canto II), per Yuki Parigi (Paradiso, Canto XV), tre giovani e talentuosi maturandi del Liceo classico 'Alberti Dante' di Firenze.

Il progetto, realizzato dalla Misericordia di San Casciano in compartecipazione con il Consiglio regionale della Toscana, ha una forte valenza sociale perché è stato realizzato con l'intenzione di aiutare l'associazione per Crescere Insieme che sostiene, promuove ed offre soluzioni concrete a persone con abilità differenti e bisogni speciali, e di supportare i loro familiari.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate