Federsolidarietà Toscana, il nuovo presidente è Giacomo Billi

Una figura d’esperienza ed una giovane cooperatrice nel settore sociale: il Consiglio regionale di Confcooperative-Federsolidarietà Toscana ha rinnovato oggi i suoi vertici, eleggendo all’unanimità Giacomo Billi alla carica di presidente e Francesca Farolfi come vicepresidente.

Federsolidarietà, l’organizzazione di rappresentanza politico-sindacale delle cooperative sociali e delle imprese sociali aderenti a Confcooperative, vede così subentrare Billi – 61 anni, presidente in carica del consorzio CO&SO – ad Alberto Grilli, dimessosi dopo essere stato eletto presidente di Confcooperative Toscana.

Una laurea in economia, una specializzazione in direzione del personale e dell’organizzazione, Billi ha un background da amministratore di aziende ed è attivo nel mondo della cooperazione dal 2018, oltre ad essere stato fino ad oggi un membro attivo del Consiglio regionale di Confcooperative.

Francesca Farolfi, 29 anni, una laurea in sviluppo della cooperazione internazionale, si dedica da anni a progetti che uniscono il lavoro al benessere sociale, tramite il lavoro all’interno delle cooperative sociali e l’impegno a titolo volontario in comunità territoriali. Dal 2020 lavora nell’area amministrativa di tre cooperative sociali, Com.e.s, Agri.comes e Com.il, e per quest’ultima ricopre il ruolo di consigliere d’amministrazione.

“Adesso – è il commento di Billi – siamo attesi da una serie di sfide impegnative e ci dovremo far trovare all’altezza. Nell’arco di un mese ci riuniremo per tracciare le prossime linee programmatiche”.

“Sono orgogliosa – aggiunge Farolfi – della fiducia e della voce che viene data da Confcooperative alle nuove generazioni. Si avverte davvero la volontà di impostare un lavoro di squadra, non vedo l’ora di iniziare”.

Fonte: Ufficio stampa