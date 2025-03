"Il lavoro forzato nel passato e nel presente", la mostra promossa da Aned alla Casa della Memoria

Sarà inaugurata sabato 8 marzo, alle ore 16 presso la Casa della Memoria a Empoli, la mostra "Forced to work - Willing to survive. Il lavoro forzato nel passato e nel presente. Esempi dall'Austria, dall'Italia e dalla Polonia". La mostra, spiegano dalla sezione Empolese Valdelsa dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati, è frutto di un progetto Erasmus+, cofinanziato dall'Unione europea, i cui risultati erano già stati esposti nell'ottobre scorso in occasione di un convegno nella sala sezione soci Coop di Empoli. Ora il materiale sarà disponibile per tutto il mese di marzo alla Casa della Memoria nei suoi orari di apertura (lunedì e mercoledì, dalle 16 alle 19). Altri dettagli nella locandina.

