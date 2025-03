La corte degli accorti, appuntamento con Massimiliano Bardotti

Massimiliano Bardotti dialogherà con Valentina Bagno e Patrizia Villa a La Corte degli Accorti di Castelnuovo d'Elsa (Castelfiorentino) domenica 9 marzo alle 18.

È arrivato marzo! Il mese della rinascita... ma anche il mese della poesia! Non potevamo non celebrare questa nobile arte, e per farlo abbiamo chiamato il nostro amico poeta Massimiliano Bardotti, da poco proclamato vincitore del Premio Montale 2025 "Poesia e anima". Massimiliano dialogherà con Valentina Bagni e Patrizia Villa, che ci faranno scoprire i loro modi di vivere la poesia. Entrambi i libri che porteranno alla Corte sono nati nel 2024: Riparo di Valentina Bagni (Eretica Edizioni) e Punctum di Patrizia Villa (Persephone Edizioni) sono raccolte poetiche che hanno punti di partenza e di arrivo diversi, ma che tentano ugualmente di afferrare l’indicibile attraverso le parole suggerite da sguardi insoliti e attenti.

Subito dopo, avremo un quiz poetico specialissimo: "Indovina chi è il poeta!"...

Come di consueto, proseguiremo la serata insieme alle artiste con la cena condivisa con i vostri sempre graditissimi contributi in cibi o bevande.

