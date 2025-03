Alia, Masi (BE): "Servizio pieno di disservizi"

In una nota pubblicata sui social Leonardo Masi di Buongiorno Empoli scrive di "un servizio pieno di disservizi" riguardo Alia.

Così Masi: "Prima i tanti rifiuti che non possono essere portati all'isola ecologica sia da utenti privati (carta catramata, vetroresina, ecc) sia da aziende (sfalci del verde per i giardinieri). Poi l'impossibilità di esporre le potature con l'umido di lunedì e venerdì. Questa novità senza nessuna spiegazione se non quella della nascita di un APP. Forse il problema è più strutturale e riguarda il funzionamento del nuovo biodigestore di Montespertoli?".

E ancora: "L'ultimo cambiamento è l'obbligo per alcune aziende di non conferire al servizio di raccolta rifiuti alcuni materiali che fino ad pochi giorni fa erano gestiti da Alia. Tra questi tubi di cartone, ritagli di cartone delle aziende tessili e film plastici (per imballaggio). Visto il costo che paghiamo per la gestione dei rifiuti, ritengo inaccettabile che Alia, in autonomia, interrompa così un servizio, che dovrebbe invece essere garantito, per cittadini ed aziende".

"Chiederemo ad Alia di venire in commissione a raccontare i motivi delle scelte e proporremo al consiglio comunale di impegnare il sindaco per la ricostruzione di un servizio che sia degno di essere chiamato tale" conclude Masi.

