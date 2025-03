Pediatria, grandi numeri a Empoli: nel 2024 quasi 4000 prestazioni

Numeri significativi di un anno di attività della Pediatria e Neonatologia di Empoli e di un reparto in cui, dopo un anno che ha registrato 9.354 accessi al Pronto Soccorso, 615 ricoveri ordinari e 1167 ricoveri in regime di Osservazione Breve, oltre a 3842 prestazioni ambulatoriali e 977 nati, si continua a fare squadra con un gruppo di lavoro altrettanto importante, sotto la direzione del Prof. Roberto Bernardini. Questi numeri del 2024 raccontano di una pediatria forte che all’interno del dipartimento materno infantile diretto da Alberto Mattei, anche in ambito ambulatoriale con quasi 4000 prestazioni l’anno, lavora utilizzando strumentazioni all’avanguardia quali diagnostica molecolare e farmaci biologici. E che offre un’allergologia di alto livello che rappresenta la fetta più ampia delle prestazioni ambulatoriali, legata oltre che alle allergie respiratorie, anche a quelle alimentari e da farmaci.

“C’è stato un progressivo aumento negli ultimi 15 anni delle allergie respiratorie come asma e rinite e delle allergie alimentari, dovuto soprattutto ai cambiamenti climatici, all’allungamento della stagione pollinica con la presenza di piante che prima non c’erano e alle cambiate abitudini alimentari” spiega il Prof. Roberto Bernardini, già Presidente della Società Italiana Allergologia e Immunologia Pediatrica e che oltre che referente nella pediatria dell’allergologia di tutta la Asl Toscana centro e formatore nel campo allergologico pediatrico per la Asl Toscana sud est, è anche attualmente Presidente della Società Italiana di Pediatria-Sezione Toscana (SIP).

Nel 2024 il reparto ospedaliero di Pediatria e Neonatologia del San Giuseppe ha accolto 615 bambini, in parte ricoverati nella Pediatria generalista (da un mese a fino a 15 anni), in parte nella Patologia Neonatale (da appena nati a 28 giorni). Qui personale specializzato, medico, ostetrico e infermieristico, garantisce assistenza e cure ai neonati già dalla degenza in Rooming-in e dopo la dimissione ai neonati fisiologici e patologici. In Pediatria vengono anche ricoverati bambini prima e dopo interventi chirurgici eseguiti dagli specialisti otorinolaringoiatrici, ortopedici, urologici e della chirurgia dell’ospedale San Giuseppe.

“Nella nostra Azienda si fa assistenza ma alla base c’è sempre lo studio, l’aggiornamento, la ricerca scientifica e la formazione che ci supportano per dare risposte ai nuovi bisogni della popolazione pediatrica” sottolinea il Prof. Bernardini che insieme al dottor Rino Agostiniani, che è Direttore dell'Area Pediatria e Neonatologia Asl Toscana centro nonché Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP), sono stati eletti, per la SIP Nazionale, che vede al suo interno oltre 11 mila Pediatri italiani del mondo ospedaliero, universitario e del territorio, e per la SIP Toscana che ha oltre 600 pediatri toscani iscritti.

Dietro medici di primo piano, c’è sempre una squadra di bravi professionisti. “A Empoli abbiamo un gruppo di pediatri molto competenti a cui è stata fatta tanta formazione che ha determinato una loro crescita professionale – sottolinea Bernardini – Oltre ai medici pediatri mi preme ricordare anche la professionalità delle infermiere con la Coordinatrice, Federica Iannotta e delle ostetriche, coordinate da Elena Cioli. La Pediatria e la Neonatologia del San Giuseppe sono forti perché forte è la squadra che la compone e di questo gruppo, al servizio della popolazione pediatrica che a noi si rivolge, ne vado orgoglioso”.

Il reparto di Pediatria

Il Reparto di Pediatria si propone di fornire assistenza e cure specializzate ai degenti sia in regime di ricovero ordinario, di Osservazione Breve (OBI) che Day Hospital (DH). Dispone di 14 posti letto ed apparecchiature all’avanguardia e tra queste quelle per eseguire ossigenoterapia con alti flussi per i pazienti ricoverati con insufficienza respiratoria acuta che non necessitano di ventilazione invasiva. Adiacente al Reparto di Pediatria è presente l’ambulatorio per le visite di Pronto Soccorso utilizzato per i codici di bassa-media gravità (5,4,3), sono presenti postazioni per eseguire terapie specifiche entro 6 ore.

I codici di maggiore gravità (1 e 2), vengono gestiti dal medico pediatra assieme al Team di Specialisti Ospedalieri in Shock Room. All’interno del Reparto, è presente una Ludoteca dedicata al gioco ed allo svago dei degenti. Personale specializzato, medico, infermieristico e ausiliario, garantiscono assistenza e cure ai bambini che durante la degenza dovranno essere vigilati da un adulto della famiglia. Tanti i servizi e le prestazioni pediatriche legate al reparto. Viene svolta anche l’attività di consulenza pediatrica da parte di altri specialisti all’interno dell’ospedale San Giuseppe specialmente per la chirurgia, l’otorinolaringoiatria, l’oculistica, l’ortopedia, la gastroenterologia, l’odontoiatria, la cardiologia e la dermatologia.

La Patologia Neonatale

L’attività neonatologica si svolge all’interno della Pediatria del San Giuseppe di Empoli. È un primo livello avanzato (secondo la organizzazione neonatale regionale) che si propone di fornire assistenza e cure specializzate alla madre e al neonato al momento del parto e durante la degenza in Rooming-in e in Patologia Neonatale. La Patologia Neonatale dispone di 8 posti letto di cui 4 dotati di incubatrice, lettini termici e per fototerapia. Presso il Nido sono posti letto per Rooming-in. La Patologia Neonatale, collocata all’interno del reparto di Pediatria, dispone di apparecchiature per l’assistenza respiratoria del neonato pretermine e a termine garantendo assistenza a tutti i nati con peso superiore a 1500 grammi ed età gestazionale superiore alle 32 settimane.

Durante la degenza la madre è resa partecipe alle cure del piccolo: eseguirà marsupioterapia (contatto pelle a pelle), il primo bagnetto, il cambio del pannolino e igiene quotidiana del proprio piccolo.

Servizi e prestazioni neonatali

Per l’attività neonatologica sono presenti ambulatorio neonatologico di valutazione medica post dimissione (casi specifici che richiedono la valutazione medica); ambulatorio di valutazione ostetrica neonatale post dimissione; follow-up neonatologico multidisciplinare (neuropsichiatra, neonatologo e fisioterapista) dei neonati pretermine e/o a rischio di alterato sviluppo neuroevolutivo; ambulatorio potenziali evocati uditivi (da parte della Otorinolaringoiatria); ambulatorio ecografico neonatale-pediatrico (cerebrale, renale, addominale, anche, cute/sottocute, regione sacrale, articolazioni, polmone); ambulatorio urologico neonatale-pediatrico in collaborazione con gli specialisti dell’ospedale San Giuseppe e dell’AOU Meyer; ambulatorio neonatale-pediatrico ortopedico in collaborazione con gli specialisti del Santo Stefano di Prato; ambulatorio endocrinologico; ambulatorio di fisiopatologia respiratoria; ambulatorio di chirurgia pediatrica.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa