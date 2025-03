Pisa: Forza Italia replica al centrosinistra sulla viabilità Fi-Pi-Li

Il consigliere provinciale di Forza Italia, Roberto Sbragia, replica in una nota del partito al comunicato stampa diffuso dalla Provincia di Pisa sugli eventi dell’ultimo Consiglio Provinciale, contestandone la ricostruzione e sottolineando come la discussione sulla viabilità della superstrada Fi-Pi-Li, in particolare sull’uscita di Santa Croce-Ponte a Egola, sia stata gestita in modo strumentale dalla maggioranza di centrosinistra.

"Ogni volta che in Consiglio Provinciale si tocca l’argomento Fi-Pi-Li, anche su aspetti non legati al pedaggio, il centrosinistra sembra cadere in evidenti difficoltà politiche, tentando di porre quelle che interpreto come ‘bandierine politiche’ su questioni di interesse collettivo", afferma Sbragia.

Il Consigliere fa poi riferimento alla propria mozione sul miglioramento della viabilità. Secondo Forza Italia, la maggioranza avrebbe risposto con una mozione parallela, sostanzialmente simile, per poi ritirarla insieme all’originale, con l’intento di riformulare una proposta condivisa. "La nostra proposta già prevedeva la volontà di coinvolgere tutte le forze politiche su un tema di interesse comune - afferma Sbragia-. Prosegue sottolineando che "Curioso che in una mozione presentata da Forza Italia qualcuno possa sostenere e arrivare a scrivere che altri, se non esponenti di Forza Italia, possano ritirarla o valutare modifiche o emendamenti al suo testo: narrare questo non ha basi politiche o giuridiche e soprattutto non è rispettoso della cittadinanza che in un articolo di stampa dovrebbe leggere cosa è veramente successo".

Infine, Forza Italia critica la rapidità con cui il centrosinistra avrebbe diffuso la propria versione dei fatti alla stampa, definendola "non conforme a quanto avvenuto" e invitando a verificare le registrazioni del Consiglio Provinciale disponibili online.

"Auspico, nell'interesse della comunità intera, che la politica si riappropri della calma prima di uscire sulla stampa", conclude

