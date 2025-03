Piscina comunale, "Castelfranco Unita": "Dove sono finiti i finanziamenti promessi?"

Sono tempi duri per l’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto a guida Fabio Mini: lo testimoniano i post sociale ed i comunicati del sindaco sempre più nervosi ed aggressivi. Passano i mesi e non si è ancora vista l'acquisizione di un finanziamento esterno. Non un intervento programmato sul territorio che non fosse già previsto della precedente giunta. Fino ad ora solo aumenti di tasse e tariffe mensa, trasporto scolastico e cimiteri, la chiusura del museo di Orentano e l’assoluta incapacità di trovare risorse.

A fine maggio 2024, in piena campagna elettorale, promisero che se avessero vinto sarebbero arrivati soldi da Roma dal ministro dello sport Abodi. Dissero che con loro tutto si sarebbe risolto. Siamo a marzo 2025 e la situazione reale della piscina comunale è ben peggiore di come l’abbiamo lasciata: ormai è diventata una situazione tragicomica. Una struttura che fino a maggio dello scorso anno non registrava accessi abusivi, apprendiamo che adesso è diventata un dormitorio nel pieno degrado con ripetuti atti vandalici che hanno di fatto vanificato gli importanti lavori svolti negli anni precedenti e che sarebbero da completare per restituire alla comunità un importante impianto sportivo. E pensare che l’attuale vicesindaco con deleghe ai lavori pubblici Monica Ghiribelli, ex capogruppo di opposizione, aveva promesso lotta al degrado: sono passati ormai dieci mesi dall’inizio della legislatura e se questi sono i presupposti, possiamo dormire sonno tranquilli. Del cambiamento tanto promesso, non solo non si vede traccia ma stenta proprio ad essere percepito.

Che fine hanno fatto gli annunci trionfalistici della campagna elettorale sulla piscina? Dove sono i finanziamenti, gli interventi e i bonus promessi? In questi mesi solo occasioni perse per i cittadini. Mini si assuma le proprie responsabilità. Nonostante i tentativi maldestri e continui di trovare qualcuno su cui puntare il dito, è evidente l’incapacità dell'amministrazione comunale a guida Fabio Mini di rispettare le promesse fatte. I cittadini meritano maggior rispetto.

Fonte: Gruppo consiliare "Castelfranco Unita" - Federico Grossi, Stefano Pertici, Ilaria Duranti, Simone Benedetti

Notizie correlate