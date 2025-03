Pistoia, don Biancalani prosciolto dal GUP di Firenze: 'Il fatto non sussiste'

Prosciolto oggi, 3 marzo, don Massimo Biancalani, parroco della chiesa di Santa Maria Maggiore di Vicofaro a Pistoia, dal GUP di Firenze, Antonio Pezzuti, con la formula 'il fatto non sussiste'. Biancalani era accusato di truffa e falso in atto pubblico per aver stipulato presunti contratti di lavoro falsi a favore di quattro migranti (uno dei quali giudicato separatamente), ospitati nel centro di accoglienza da lui creato tra il 2019 e il 2020.

Secondo la procura, il sacerdote avrebbe utilizzato questi contratti per ottenere contributi dall'Inps e per favorire la permanenza di alcuni stranieri in Italia, durante procedimenti legali davanti al tribunale di Firenze. Tuttavia, il GUP ha ritenuto che non vi fossero sufficienti prove per sostenere le accuse, decidendo per il proscioglimento di Biancalani.

