Prevenzione e contrasto crimini informatici, protocollo d'intesa tra Timenet di Empoli e polizia postale

Stamattina il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Toscana Eva Claudia Cosentino e il Legale Rappresentante della Timenet SpA Franco Iorio, hanno siglato il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici a tutela dei sistemi informativi e delle infrastrutture tecnologiche in uso alla società.

Il Protocollo prevede una collaborazione volta alla condivisione e all’analisi di informazioni per prevenire e contrastale eventuali attacchi o danneggiamenti informatici, segnalazioni di emergenze relative a vulnerabilità dei sistemi e sviluppo di attività di comunicazione per fronteggiare le situazioni di emergenza. Tutelare i dati sensibili e salvaguardare la continuità dell’erogazione dei servizi sono gli obiettivi principali dell’Accordo.

Del resto, nel delicato settore della protezione della sicurezza cibernetica, la rapidità e l’aggiornamento del flusso informativo costituisce uno strumento insostituibile per la realizzazione di efficaci strategie di prevenzione e di repressione, a fronte di sempre più sofisticate e mutevoli dinamiche d’attacco.

La Polizia Postale è quotidianamente impegnata nella creazione di forme sempre più solide e strutturate di collaborazione, che consentano di ottimizzare le conoscenze acquisite, anche grazie al fondamentale contributo dei numerosi attori istituzionali coinvolti e delle più qualificate realtà del mondo imprenditoriale, sia in ambito nazionale sia a livello regionale.

È, inoltre, prevista la possibilità che siano realizzati appositi incontri formativi dedicati al tema della sicurezza cibernetica e implementate nuove tecnologie, finalizzate al potenziamento dei livelli di prevenzione e di contrasto dei crimini informatici ai danni dei sistemi gestiti dalla Timenet SpA.

Il documento è stato firmato alla presenza del Questore della Provincia di Firenze, Fausto Lamparelli, che ha così commentato l’iniziativa: "La tutela delle infrastrutture critiche di enti e società che offrono servizi essenziali per i cittadini rappresenta una priorità per la Polizia di Stato. Il protocollo siglato oggi tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Toscana e la società Timenet S.p.a. si conferma nel solco del consolidato impegno della Polizia di Stato nella prevenzione e repressione dei crimini informatici".

Aggiunge la Dirigente Cosentino: "Nel contesto di una rapida evoluzione delle minacce digitali, implementare la sicurezza cibernetica in settori particolarmente sensibili, come quello delle comunicazioni, è sostanziale. Lo scopo è di mitigare eventuali eventi informatici e proteggere informazioni sensibili, prevedendo la possibilità di un intervento immediato in caso di attacchi cibernetici. Il Protocollo siglato con Timenet S.p.A. rientra, quindi, nella "mission" della Polizia Postale di innalzare il livello dei sistemi di sicurezza delle Aziende pubbliche e private e potenziare lo scambio informativo utile all’individuazione, in via preventiva, di eventuali criticità e all’attivazione veloce di soluzioni adeguate".

Il Presidente e Amministratore Delegato di Timenet Franco Iorio ha dichiarato: "In Timenet abbiamo sempre creduto che gli Operatori di telecomunicazioni svolgono un ruolo strategico nella sicurezza informatica, essendo il punto di transito delle informazioni che circolano sulla rete. Timenet è da sempre impegnata in prima linea con servizi dedicati alla protezione delle infrastrutture digitali, e la firma di questo Protocollo con la Polizia di Stato rappresenta un ulteriore passo concreto in questa direzione. La collaborazione tra istituzioni e aziende è fondamentale per fronteggiare le minacce informatiche in modo efficace e strutturato. La sicurezza deve essere intesa come un sistema a più livelli, e questo accordo contribuisce a rafforzare la protezione a livello nazionale. Timenet mette a disposizione non solo le proprie infrastrutture, ma anche il know-how e la professionalità del suo team, nella consapevolezza che la tutela del digitale è una responsabilità condivisa".

Fonte: Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Toscana

Notizie correlate