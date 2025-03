Raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo: il comune apre le prenotazioni per la seconda giornata di ascolto

Dopo il 'sold-out' delle prenotazioni per gli appuntamenti tra residenti empolesi nell'area del raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo e tecnici Rfi in programma mercoledì 12 marzo dalle 15, sono state aperte le prenotazioni per il secondo appuntamento con i cittadini. Si terrà mercoledì 2 aprile 2025, alla Casa del popolo di Brusciana, dalle 15 alle 19. Ogni appuntamento avrà una durata massima di 20 minuti.

Sarà possibile prenotare l'appuntamento a questo link. Nella richiesta di prenotazione verranno chieste le informazioni di base (nome, cognome, indirizzo email) oltre all'indirizzo dell'immobile di interesse e l'oggetto della richiesta. Si prega di fornire informazioni di dettaglio delle informazioni e dei chiarimenti richiesti così da avere un quadro chiaro in previsione dell'appuntamento.

Durante l'appuntamento, sarà possibile per il cittadino spiegare le questioni di dettaglio più rilevanti, così da poter approfondire il tema e raggiungere, laddove possibile, una soluzione condivisa.

Vista la rapidità con cui sono stati esauriti gli appuntamenti, il Comune di Empoli ha dato vita a un servizio per chi rischia di rimanere fuori da questi due appuntamenti. Una 'lista d'attesa' in vista di successivi appuntamenti sul tema e su cui sarà possibile valutare le reali necessità dei cittadini. Questo servizio può essere effettuato al numero 0571/757920 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13). Anche in questo caso verranno chiesti nome, cognome, indirizzo email, indirizzo dell'immobile di interesse e l'oggetto della richiesta. Le richieste saranno successivamente inoltrate ai tecnici Rfi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

