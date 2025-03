Rinnovato il direttivo Avis Castelfiorentino, Zannelli confermata presidente

È stato rinnovato il Consiglio Direttivo dell’AVIS di Castelfiorentino, associazione che vanta ben 849 iscritti di cui 826 soci donatori, consentendo a quest’ultima di svolgere un ruolo non trascurabile nelle richieste di fabbisogno di sangue e plasma in Toscana.

L’assemblea – tenuta due settimane fa - ha riconfermato Presidente Silvia Zannelli e ha proceduto all’elezione dei nuovi componenti del Direttivo: Piero Cini (Vice Presidente Vicario), Natalino Bernardis (Vice presidente) Isa Mancini (tesoriere), Vasco Valleggi (Segretario), Baldi Donata (Addetto contabile), Claudia Firenze (consigliera), Bertini Paolo (consigliere), Bagnoli Roberto (consigliere), Montagnani Renzo (consigliere), Setteducati Donato (consigliere), Bertini Francesco (new entry giovani).

La Presidente Zannelli - dopo aver ribadito che l’associazione sarà attiva anche quest’anno in tutte le manifestazioni promosse dal Comune e dal tessuto associativo della comunità castellana - ha ricordato che il ruolo svolto nel 2024 nelle scuole primarie e secondarie, insieme ai ragazzi del servizio Civile, per promuovere la donazione di sangue e plasma, soffermandosi in particolare sul “Progetto Cartoon School”, proposto per il terzo anno consecutivo a due classi della scuola secondaria, che si concluderà il 5 maggio con la presentazione al Ridotto del Teatro di un cartone animato, ideato, scritto e musicato dai ragazzi. In quest’ottica, ha auspicato che in un prossimo futuro possa costituirsi in seno all’AVIS di Castelfiorentino un “Gruppo Giovani”, per trasmettere in modo più efficace l’importanza della donazione di sangue tra le nuove generazioni.

A conclusione del suo intervento, la Presidente Zannelli ha voluto ricordare che “i lavori di ristrutturazione al nostro Centro Trasfusionale sono terminati ed è già stato eseguito l’accreditamento con esito positivo”. Infine, ha ringraziato in modo particolare Isa Mancini, rappresentante “storica” e “supporto fondamentale” dell’AVIS castellana, nominata lo scorso anno Cavaliere della Repubblica.

“Donare sangue è prima di tutto un atto di amore nei confronti del prossimo – sottolinea l’Assessora al Volontariato, Federica Parisi – ma è anche un gesto che ci gratifica interiormente, consentendo peraltro di monitorare il nostro stato di salute. All’AVIS di Castelfiorentino e a tutti i donatori va pertanto la nostra riconoscenza per il suo impegno al servizio della comunità e per diffondere l’importanza del dono fra tutte le fasce di età, a partire dai giovani, confermandosi così come una delle associazioni di volontariato più importanti del nostro territorio”.

Si ricorda che la sede AVIS di Castelfiorentino (piazza Gramsci) è aperta tutte le mattine dalle 08,00 alle 12,00, e prosegue la collaborazione con Anci Toscana “Le Botteghe della Salute” per alcuni servizi al cittadino (prendere appuntamenti presso uffici pubblici, richiedere spid., ecc…).

Fonte: Comune di Castelfiorentino